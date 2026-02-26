Khloe Kardashian pretendon se fëmijët e saj nuk kanë qasje në internet: Ata as nuk e dinë se çfarë është Google
Ylli i reality show-t, Khloe Kardashian, ka zbuluar se nuk i lejon fëmijët e saj të hyjnë në internet ose në rrjetet sociale dhe se nuk ka asnjë nxitim për t'i përfshirë ata në botën online.
Gjatë episodit të fundit të podkastit të saj "Khloe in Wonder Land", ylli 41-vjeçar foli për rritjen e djalit të saj trevjeçar Tatum dhe vajzës shtatëvjeçare True, të cilën e ka me ish-bashkëshortin Tristan Thompson.
Ajo theksoi se, megjithëse fëmijët janë të vetëdijshëm se nëna e tyre është e famshme dhe ndihet rehat para kamerave, ata nuk kanë qasje në internet.
"Është normale që ata të përballen me paparacët. Është e çuditshme, por është normë. Ata nuk e vënë në dyshim. Ata nuk kanë rrjete sociale. Ata nuk kanë qasje në internet në asnjë mënyrë. Fëmijët e mi nuk kanë qasje në Google. Ata nuk kanë asgjë të tillë. Kështu që ata as nuk e dinë se çfarë do të thotë", tha ajo.
Ajo shtoi se beson që fëmijët e moshës së tyre nuk duhet të ekspozohen ndaj rrjeteve sociale.
"Është thjesht një botë tjetër. Nuk di si ta shpjegoj vërtet. Kur të rriten mjaftueshëm, do ta kuptojnë. Nuk besoj se fëmijët duhet të jenë në rrjetet sociale. Ata nuk kanë nevojë të dinë për internetin", shtoi ajo.
Kardashian zbuloi gjithashtu se vajza e saj nuk e di vërtet se çfarë është TikTok.
"Vajza ime thotë: 'Dua të bëj një TikTok'. Ata nuk e dinë se çfarë është TikTok sepse unë nuk flas kurrë për TikTok. Ata mendojnë se do të thotë një video vallëzimi, kështu që ne do të bëjmë thjesht një video vallëzimi dhe ata do të kërcejnë në tavolinat e mia dhe thjesht do të argëtohen. Por ata nuk dinë asgjë për tingujt në trend nëse nuk u tregoj diçka," vazhdoi ajo.
Duke folur për kohën kur True mund të marrë telefonin e saj të parë celular, ylli i reality show-t "The Kardashians" tha se po mendon t'i blejë vetes një telefon për "ditëlindjen e saj të artë", kur të mbushë 12 vjeç më 12 prill 2030.
"Kjo nuk do të thotë që ajo do të ketë rrjete sociale. Do të thotë që ajo do të ketë një telefon. Nuk mendoj se fëmijët duhet të kenë rrjete sociale derisa, dua të them, do të doja që ata të jenë 16 ose 17 vjeç, por po flasim për një telefon për ditëlindjen e saj të 12-të", theksoi ajo.
Ylli i reality show-t u bë nënë për herë të parë në prill të vitit 2018 me lindjen e vajzës së saj True, ndërsa djali i saj Tatum lindi në korrik të vitit 2022. Pavarësisht ndarjes, Kardashian dhe Thompson, siç deklaroi ajo më parë, arritën të ruanin një marrëdhënie të shkëlqyer. /Telegrafi/