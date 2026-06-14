Kërkohet nga PSG-ja, Barcelona vendos për të ardhmen e Ferran Torres
Barcelona nuk ka ndërmend të lejojë largimin e Ferran Torres gjatë afatit kalimtar veror, pavarësisht interesimit të raportuar nga PSG.
Sipas raportimeve nga Spanja, kampioni francez po e monitoron sulmuesin spanjoll si një zëvendësues të mundshëm të Bradley Barcolas, e ardhmja e të cilit në Paris mbetet e paqartë. Gjithashtu, trajneri i PSG-së, Luis Enrique, raportohet se është një admirues i madh i Torresit.
Megjithatë, Barcelona e ka bërë të qartë brenda klubit se lojtari nuk është në shitje. Trajneri Hansi Flick e konsideron Ferran Torresin një pjesë të rëndësishme të planeve të tij për sezonin e ardhshëm dhe nuk po mendon për largimin e tij.
Po ashtu, raportohet se lojtari ende nuk është informuar zyrtarisht për ndonjë lëvizje nga PSG, ndërsa drejtuesit e Barcelonës janë të fokusuar në rinovimin e kontratës së tij. Marrëveshja aktuale e Torresit me klubin katalunas skadon në vitin 2027.
Ferran Torres iu bashkua Barcelonës në sezonin 2021/22 për rreth 55 milionë euro dhe me kalimin e viteve është shndërruar në një element të rëndësishëm të skuadrës. Sezonin e kaluar ai realizoi 16 gola dhe regjistroi dy asistime në 33 paraqitje në La Liga, duke qenë titullar në 23 prej tyre.
Aktualisht, 26-vjeçari ndodhet me kombëtaren e Spanjës në Kupën e Botës, ku po vazhdon të tregojë formë të mirë dhe fleksibilitet në repartin ofensiv, cilësi që e bëjnë një lojtar të rëndësishëm si për klubin, ashtu edhe për përfaqësuesen./Telegrafi/