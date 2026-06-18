Këndoi në dasmën e Dua Lipës, flet Besnik Qaka: Ishte gjigante
Besnik Qaka ka qenë së fundmi i ftuar në "Kampionët e Botës" me Marina Vjollcës.
Duke qenë se vetëm pak ditë më parë këndoi në dasmën e Dua Lipës, ai është pyetur më shumë rreth kësaj pjese.
"Besniku ka kënduar për një orë në dasmën e Dua Lipës, të gjithë artistët botëror që kanë qenë aty kanë kënduar e kanë kërcyer këngët shqiptare nga zëri yt i mrekullueshëm, Besnik super komplimente. Si ishte ndjesia", iu drejtua prezantuesja e programit.
Foto: Instagram
"Super, jemi kënaqur, e kemi shijuar ka qenë një dasmë gjigante kemi performuar para gjithë njerëzve eminentë që i kemi pasur aty", tha ai.
I ftuar special për të kënduar ishte këngëtari Sinan Vllasaliu, i cili u aksidentua me motor vetëm pak ditë para ceremonisë.
Kjo bëri që të kryente një ndërhyrje, ndërsa po vazhdon me rikuperimin.
Artistja shqiptare me famë botërore u martua me Callum Turner në Sicili të Italisë, në një festë tre-ditore. /Telegrafi/
@rtvklanofficial “Ishte këngëtar në dasmën e Dua Lipa” Besnik Qaka tregon ekskluzivisht detaje nga ceremonia Për më shumë vizitoni tvklan.al/boterori2026 #Kampionet #WeAre26 #FIFAWorldCup #TvKlan #MarinaVjollca #BoterorineKlan #KlanSport #KlanSocial ♬ original sound - RTV KLAN