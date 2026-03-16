"Ke shprehur pëlqim për burrë të martuar", Brikena dhe Juela në një debat të ashpër
Një debat i ashpër ka ndodhur në ditën e sotme (e hënë) në mes të Juela Nikollit dhe Brikena Selmanit.
Ato tashmë janë kthyer në rivale të njëra-tjetrës, duke përmendur gjërat mes tyre që kanë ndodhur në atë format.
Ka qenë modelja që i ka përmendur këngëtares raportin me Rogert Sterkajn, pas një klipi që doli për ta.
"Ke shprehur pëlqim për një burrë të martuar", tha ajo në një moment.
E më pas Juela iu drejtua: "Ty sa do të shtohet pëlqimi afër finales për Mateon?".
Në këtë përplasje u përfshi edhe Rogerti, i cili hodhi dyshime, duke i thënë Brikenës se mos ka pëlqim për të.
Në televotim për të martën është Brikena dhe banori tjetër nga Kosova, DJ Gimbo. /Telegrafi/
