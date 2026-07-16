ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Aktorja amerikane, Katie Holmes, ka nxitur spekulime se është në një lidhje dashurie me piktorin Jason Bard Yarmosky, pasi paparacët i fotografuan duke ecur të përqafuar në rrugët e New York-ut.

Ata gjithashtu shijuan një darkë së bashku.

Një burim për revistën People deklaroi se të dy janë parë së fundmi në Hamptons, duke u mbajtur për dore.

Foto: TMZ

"Ai i pëshpëriste në vesh, ndërsa ajo qeshte. Duket se ndiheshin shumë rehat me njëri-tjetrin dhe Katie nuk e hoqi buzëqeshjen nga fytyra gjatë gjithë mbrëmjes", tha burimi.

Çifti mori pjesë në shfaqjen e filmit "The Invite", me regji nga Olivia Wilde, në kinemanë Regal UA East Hampton.

Detajet mbi lidhjet e mëparshme të Jason Bard Yarmoskyt nuk janë të njohura.

Lidhja e fundit publike e Katie Holmes ishte me Bobby Wooten III në vitin 2022.

Mediat amerikane e lidhën gjithashtu me restoratorin Emilio Vitolo Jr. në vitin 2020.

Nga viti 2006 deri në 2012, Katie ishte e martuar me Tom Cruise, me të cilin ka një vajzë, Suri. /Telegrafi/

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