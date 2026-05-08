Katër yje të Real Madridit rrezikojnë Kupën e Botës shkaku i formës së dobët
Me vetëm katër ndeshje të mbetura për t’u luajtur në La Liga këtë sezon, sezoni i Real Madridit është pothuajse i mbaruar.
Jashtë Ligës së Kampionëve në fazën e çerekfinaleve dhe në prag për t’ia lëshuar garën për titull Barcelonës, ka qenë një kampanjë shumë e dobët për “Los Blancos”.
E kuptueshme, vëmendja e shumëkujt tashmë është kthyer te Kupa e Botës këtë verë, e cila nis më 11 qershor. Turneu, që luhet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë, u jep një mundësi yjeve të Madridit të shpëtojnë diçka nga një sezon i mallkuar.
Skuadrat e kombëtareve do të shpallen drejt fundit të sezonit të klubeve dhe, ndonëse disa prej figurave kyçe të Real Madridit do të jenë atje duke përfaqësuar vendet e tyre “pa diskutim”, ka edhe të tjerë, vendet e të cilëve në avionët e kombëtareve drejt Amerikës së Veriut janë larg të qenit të garantuara.
Nga lista prej 24 lojtarësh të ekipit të parë të Madridit, vetëm Andriy Lunin luan për një kombëtare (Ukraina) që nuk është kualifikuar për turneun e kësaj vere.
Edhe tre të tjerë do ta humbasin turneun për shkak të lëndimit — Ferland Mendy (Francë), Eder Militao dhe Rodrygo (Brazil).
Nga lojtarët e mbetur, emrat si Raul Asencio, Alvaro Carreras dhe Gonzalo Garcia nuk janë thirrur kurrë në nivel senior për Spanjën dhe kanë shumë pak gjasa të jenë pjesë këtë verë. E njëjta vlen edhe për Dani Ceballos dhe Fran Garcia, që të dy të thirrur për herë të fundit në vitin 2023.
Real Madridi mund të presë të ketë deri në 15 përfaqësues në këtë turne veror, por shifra e saktë do të varet nga fakti nëse një grup i rëndësishëm bën mjaftueshëm për t’i bindur selektorët për vlerën e tyre.
Ja katër lojtarë që po luftojnë për të qenë në Kupën e Botës këtë verë:
Dani Carvajal
Ky sezon nuk ka shkuar ashtu siç duhej për njërin nga lojtarët më të dekoruar të klubit.
Carvajal u emërua kapiten i klubit verën e kaluar, teksa hyri në vitin e fundit të kontratës, duke shpresuar për një “vallëzim të fundit” të lavdishëm në La Liga dhe në Ligën e Kampionëve.
Në vend të kësaj, ai është reduktuar në një rol episodik në një nga sezonet më frustrues të kujtesës së afërt.
34-vjeçari u la jashtë ndeshjeve të Spanjës në mars, me Luis de le Fuente që zgjodhi Marcos Llorente dhe Pedro Porro si opsione të tij në krahun e djathtë të mbrojtjes.
Duke ia shtuar edhe më shumë një situate tashmë delikate, Carvajal ka pësuar një lëndim në shputë gjatë stërvitjes, duke ia kufizuar edhe më shumë minutat për pjesën e mbetur të sezonit.
Pavarësisht kësaj, De la Fuente ka thënë për mbrojtësin veteran: “Dani është një figurë shumë e rëndësishme në dhomën tonë të zhveshjes. Ai është një pasuri e vërtetë, në çdo kuptim të fjalës”.
Trent Alexander-Arnold
Nëse Carvajal ende e ka mbështetjen e selektorit pavarësisht formës dhe gjendjes fizike, Alexander-Arnold është një histori tjetër. Ish-ylli i Liverpoolit nuk ka qenë kurrë i favorizuar nga trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel.
Pas një fillimi të pasigurt në Madrid, Alexander-Arnold ka nisur të impresionojë me diapazonin e pasimeve dhe ndikimin krijues — megjithëse pikëpyetjet mbeten për qëndrueshmërinë e tij në mbrojtje.
Alexander-Arnold u la jashtë listës së zgjeruar prej 35 lojtarësh të Tuchel për ndeshjet e marsit kundër Uruguait dhe Japonisë, çka sugjeron se ai ka pak gjasa të përfshihet në ekipin përfundimtar.
Trajneri tha për vendimin e tij: “Të gjithë janë ende në garë. Por për momentin, disa djem të tjerë janë pak përpara tij”.
Tuchel ishte i pranishëm në humbjen 4–3 të Madridit ndaj Bayern Munich në ndeshjen e kthimit të çerekfinales së Ligës së Kampionëve muajin e kaluar, por mbetet të shihet nëse ajo paraqitje do ta ketë ndryshuar mendimin.
Eduardo Camavinga
Ka qenë një sezon i vështirë për Camavingan. Mesfushori francez nuk ka arritur ta sigurojë një vend titullari këtë sezon nën Xabi Alonso ose Arbeloa dhe ka rënë në hierarki edhe pas 18-vjeçarit Thiago Pitarch.
Arbeloa e kritikoi publikisht angazhimin e ish-yllit të Rennes gjatë humbjes së prillit ndaj Mallorcas, por e mbrojti pas kartonit të kuq të diskutueshëm që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes në eliminimin nga Bayern në Ligën e Kampionëve.
Të gjitha shenjat duket se çojnë drejt një shitjeje në verë, me disa klube të Ligës Premier të lidhura me të.
Sipas raportimeve në Francë, sezoni “nga ferri” për Camavingan mund ta nxjerrë atë jashtë planeve për listën e Didier Deschamps, me mesfushorin që aktualisht renditet i gjashti pas emrave si N’Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni dhe Warren Zaire-Emery.
Camavinga ishte pjesë e ekipit për ndeshjet e Francës në mars, por nuk u aktivizua. 23-vjeçari ka 29 paraqitje deri tani.
Franco Mastantuono
Talenti argjentinas erdhi në kryeqytetin spanjoll me potencial të madh verën e kaluar dhe fillimisht impresionoi nën Alonson.
Ishte tashmë reprezentues i nivelit senior para se të bashkohej me Madridin, Mastantuono është në fakt debutuesi më i ri në historinë e Argjentinës, pasi luajti në një kualifikuese të Kupës së Botës kundër Kilit në moshën 17 vjeç e 296 ditë.
Megjithatë, progresi ka ngecur për sulmuesin e ri, i cili është bërë disi “i harruari” nën Arbeloan.
Mastantuono, që ka vetëm një gol gjatë gjithë sezonit, u qortua nga trajneri pasi u ndëshkua me të kuq për shkak se i bërtiti arbitrit në humbjen ndaj Getafes, ndërsa në muajt e fundit është dashur të kënaqet me paraqitje të shkurtra si zëvendësues.
Edhe pse luajti 45 minuta për Argjentinën kundër Mauritanisë në raundin e fundit të ndeshjeve ndërkombëtare, po rritet ndjenja se shanset e tij për të qenë në listën përfundimtare të Lionel Scalonit po zvogëlohen me shpejtësi./Telegrafi/