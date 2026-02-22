Katër banorët e Big Brother VIP Albania 5 që po agjërojnë këtë Ramazan
Muaji i shenjtë i Ramazanit ka sjellë një frymë më reflektuese edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania.
Mes debateve, strategjive dhe presionit të përditshëm të garës, disa banorë kanë zgjedhur t’i japin përparësi përkushtimit shpirtëror.
Tre konkurrentë nga Kosova, Brikena Selmani, Mal Retkoceri dhe DJ Gimbo kanë vendosur të agjërojnë gjatë këtij muaji, duke e përjetuar Ramazanin edhe në kushtet e izolimit të formatit.
Vendimit të tyre i është bashkuar edhe Greta Kazazi, e cila po përballet me sfidat fizike dhe emocionale që sjell agjërimi në një ambient të mbushur me tensione.
Të mbash agjërim në një reality shou, ku çdo moment është nën vëzhgim dhe dinamika e lojës nuk ndalet, kërkon përqendrim dhe disiplinë të veçantë.
Ky angazhim tregon se për disa banorë, besimi dhe përjetimi personal i Ramazanit mbeten të rëndësishme, pavarësisht garës për çmimin dhe presionit të vazhdueshëm.
Në mes të sfidave të lojës, ata po përpiqen të ruajnë një ekuilibër mes konkurrencës dhe përkushtimit shpirtëror, duke sjellë një dimension tjetër në përditshmërinë e shtëpisë. /Telegrafi/