Kate Hudson thotë se nuk i pëlqen të planifikojë një martesë: Më pëlqen ideja e të qenit e fejuar përgjithmonë
Kate Hudson theksoi se nuk i pëlqen të planifikojë një dasmë dhe se nuk po e nxiton procesin.
Ajo ka qenë e fejuar me muzikantin Danny Fujikawa për pesë vjet dhe nuk kishte asnjë nxitim për të planifikuar dasmën e saj. Hudson zbuloi se çfarë nuk i pëlqen më pak në lidhje me procesin e planifikimit të dasmës.
Ajo theksoi se zvogëlimi i listës së të ftuarve ishte një sfidë e madhe për të, sepse familja e saj është e madhe.
"Nuk jam martuar ende, jam thjesht e fejuar dhe vazhdoj të mendoj për martesën. Dua një dasmë të vogël, por pastaj mendoj për familjen time që është rreth 50 vetë. Është një familje e madhe", tha ajo.
Ajo gjithashtu theksoi se kjo është pjesërisht arsyeja pse nuk dëshiron të martohet, pasi mendon se është shumë e shtrenjtë. Kate dhe Fujikawa filluan lidhjen e tyre në vitin 2016 pas 15 vitesh miqësie, dhe më pas patën fëmijën e tyre të parë së bashku, vajzën Rani Rose, në vitin 2018.
Hudson ka edhe një djalë, Ryder Russell Robinson, me ish-bashkëshortin Chris Robinson, me të cilin ishte e martuar nga viti 2000 deri në vitin 2007. Përveç kësaj, ajo ka një djalë, Bingham Hawn Bellamy, me këngëtarin Matt Bellamy, me të cilin ishte e fejuar nga viti 2011 deri në vitin 2014.
Në intervistat e mëparshme, Hudson ka theksuar se do të ishte e lumtur nëse do të ishte e fejuar përgjithmonë, në vend që të ishte e martuar.
"Thjesht nuk kam të njëjtën ndjesi, që mezi pres festën. Në fakt është e kundërta. Më pëlqen ideja e të qenit e fejuar përgjithmonë. Kontrata është e vështirë për mua, më pëlqen liria ime dhe koncepti i lirisë", tha ajo. /Telegrafi/