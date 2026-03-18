Kanita në lidhje me djalin e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, Besarin
Monika Kryemadhi mbetet një nga personazhet më të komentuar të këtij viti, duke surprizuar publikun me rikthimin e saj në ekran si opinioniste në Big Brother VIP Albania. Ndonëse shumëkush priste që ajo të tërhiqej nga jeta publike pas zhvillimeve në politikë dhe ndryshimeve në jetën familjare, Kryemadhi ka bërë të kundërtën, duke e përqafuar këtë rol me sukses.
Paralelisht me angazhimin televiziv, ajo po merr vëmendje të madhe edhe për projektin e saj më të ri në kinematografi, filmin Me Fat, i cili sapo ka nisur rrugëtimin në kinema.
Gjatë një interviste në emisionin Goca dhe Gra, Kryemadhi zbuloi disa detaje interesante nga jeta e saj personale. Ajo tregoi se djali i saj, Besari Kryemadhi, i njohur për natyrën e tij diskrete dhe larg mediave, fillimisht kishte qenë skeptik për përfshirjen e saj në film.
Foto: Kanita Suma/Instagram
Megjithatë, sipas saj, një rol të rëndësishëm në ndryshimin e këtij qëndrimi e ka luajtur partnerja e tij, një artiste nga Shkupi, e cila ka ndikuar pozitivisht në këtë drejtim.
Deri më tani, identiteti i saj kishte mbetur i panjohur për publikun, por burime për emisionin Prive by Liberta Spahiu kanë zbuluar se bëhet fjalë për këngëtaren e njohur Kanita.
Artistja nga Shkupi, e njohur për zërin e saj të veçantë dhe stilin diskret, raportohet se është në një lidhje të qëndrueshme prej kohësh me Besarin. Mësohet se ajo ka arritur të krijojë një raport shumë të mirë edhe me familjen e partnerit, duke u bërë një pjesë e rëndësishme e tyre.
Historia e tyre duket se është një shembull i një romance të qetë dhe larg vëmendjes së tepërt mediatike, duke dëshmuar se ndonjëherë lidhjet më të forta ndërtohen pikërisht larg zhurmës së publikut. /Telegrafi/