Kane kundër Messit, dueli i golashënuesve që mund të shkruajë histori në Kupën e Botës
Gjysmëfinalja mes Anglisë dhe Argjentinës nuk është thjesht një përballje mes dy prej kombëtareve më të mëdha të futbollit botëror. Është një ndeshje e mbushur me histori, rivalitet dhe emocione, ndërsa në qendër të vëmendjes do të jenë dy kapitenët, Harry Kane dhe Lionel Messi.
Ky takim sjell në kujtesë jo vetëm rivalitetin sportiv, por edhe historinë mes dy vendeve, që lidhet me Luftën e Ishujve Falkland në vitin 1982 dhe me çerekfinalen legjendare të Botërorit 1986, kur Diego Maradona shënoi golin e famshëm me "Dorën e Zotit".
Anglia dhe Argjentina janë përballur edhe në Kupat e Botës 1998 dhe 2002, por kjo ndeshje ka një peshë krejt tjetër, pasi në lojë është një vend në finalen e Kupës së Botës.
15/07/2026 16:40- Anglia superiore ndaj Argjentinës telegrafi.com
Për më tepër, kjo pritet të jetë Kupa e fundit e Botës për Lionel Messin, gjë që e bën sfidën edhe më të veçantë.
Në përgjithësi, Anglia ka fituar gjashtë nga 14 përballjet ndaj Argjentinës në të gjitha garat, ndërsa gjashtë ndeshje kanë përfunduar në barazim dhe vetëm dy janë fituar nga argjentinasit.
Scaloni mund të bëjë ndryshime
Pas ndeshjes së vështirë ndaj Zvicrës, përzgjedhësi Lionel Scaloni pritet të freskojë formacionin.
Emra si Giuliano Simeone, Nico González dhe Exequiel Palacios janë kandidatët kryesorë për të nisur nga minuta e parë, ndërsa mbetet për t'u parë nëse tekniku argjentinas do të lërë në stol ndonjë nga titullarët e zakonshëm, si Rodrigo De Paul.
Megjithatë, pavarësisht emrave të shumtë të mëdhenj në fushë, fokusi kryesor do të jetë te dy kapitenët.
Messi dhe Kane, dy legjenda me histori krejt të ndryshme
Edhe pse të dy konsiderohen ndër golashënuesit më të mirë të dy dekadave të fundit, karrierat e tyre kanë marrë rrugë shumë të ndryshme.
Lionel Messi është futbollisti më i dekoruar në historinë e futbollit, me 47 trofe të fituar mes klubeve dhe kombëtares.
Në anën tjetër, Harry Kane ka nisur të mbushë kabinetin e trofeve vetëm pas transferimit te Bayern Munich.
Sulmuesi anglez numëron katër trofe, të gjithë të fituar me klubin bavarez, ndërsa ende nuk ka ngritur asnjë trofe me Tottenhamin apo me Kombëtaren e Anglisë.
Dy makineri golash
Të dy sulmuesit kanë qenë sinonim i golit gjatë gjithë karrierës, duke shkëlqyer në gara dhe kampionate të ndryshme.
Messi ka fituar gjashtë Këpucë të Arta evropiane gjatë periudhës së tij te Barcelona, duke dominuar futbollin kontinental për më shumë se një dekadë.
Kane, ndërkohë, fitoi Këpucën e Artë të Ligës Premier në vitet 2014 dhe 2016, ndërsa sezonin e kaluar u shpall golashënuesi më i mirë i Bundesligës me 36 gola në 31 ndeshje për Bayern Munich.
Gara për Këpucën e Artë të Kampionatit Botëror dhe ritmi i Kane me kombëtaren
Në Kupat e Botës, Harry Kane e fitoi Këpucën e Artë në Botërorin e vitit 2018 me 6 gola.
Në Botërorin 2026 ai ka arritur sërish kuotën e 6 golave, por aktualisht ndodhet pas Kylian Mbappes dhe Lionel Messit, të cilët kanë realizuar nga tetë gola dhe vazhdojnë garën.
Paradoksalisht, pavarësisht gjithë suksesit të tij në futboll, Messi nuk e ka fituar kurrë Këpucën e Artë të një Kupe Bote.
Kur bëhet fjalë për kombëtaret, të dy janë rekordmenët absolutë të vendeve të tyre. Messi ka realizuar 125 gola në 205 ndeshje me Argjentinën.
Harry Kane, nga ana tjetër, ka shënuar 85 gola në vetëm 120 paraqitje me Anglinë, një mesatare golash edhe më e lartë se ajo e kapitenit argjentinas.
Përvoja kundër rinisë relative
Një tjetër element që i ndan është mosha. Messi është 39 vjeç dhe ky pritet të jetë Kampionati Botëror i fundit i karrierës së tij, ndërsa Kane është 32 vjeç dhe, nëse ruan formën aktuale fizike, ka mundësi reale të luajë edhe në një Kupë tjetër Bote.
Pikërisht kjo e bën edhe më të veçantë përballjen në Atlanta. Nga njëra anë është Messi, që kërkon ta mbyllë karrierën në Botëror me një tjetër finale historike, ndërsa nga ana tjetër Kane synon ta udhëheqë Anglinë drejt finales dhe të vazhdojë të ndërtojë trashëgiminë e tij.
Në fund, pavarësisht historisë, statistikave dhe trofeve, vëmendja do të jetë te fusha. Dy prej golashënuesve më të mëdhenj të epokës moderne do të udhëheqin kombëtaret e tyre në një duel që premton të mbetet gjatë në kujtesën e tifozëve të futbollit. /Telegrafi/