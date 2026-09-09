Feronikeli ’74 ka shënuar një fitore tepër të madhe në shtëpi ndaj kampionit në fuqi, Dritës, ku skuadra nga Drenasi zhvilloi një paraqitje pozitive për të fituar me rezultat minimal 1-0.

Pjesa e parë ishte totalisht e baraspeshuar me pak raste shënimi, por me të filluar e dyta, vendasit i ndëshkuan nga vendasit me një kundërsulm.

Egert Selmani ishte heroi i Niklit, që përfitoi nga një asistim i bukur i Gjelbrit Taipit, duke e lënë të shtangur Faton Maloku (47’).


Nikli kishte edhe dy mundësi të mira shënimi në fundin e ndeshjes, por që mbrojtja e skuadrës gjilanase u gjend në vendin e duhur për të mos lejuar befasi.

Jorgo Pëllumbi tentoi në kohën shtesë, por gjuajtja e tij shkoi mbi portë, duke mos e lejuar ndryshimin e rezultatit.

Kjo është fitorja e parë e klubit nga Drenasi këtë edicion në Superligë, ndërsa Drita pëson humbjen e parë duket mbetur me 7 pikë pas ndeshjeve të zhvilluara, ndërsa ka mbetur pa e zhvilluar ndeshjen ndaj Prishtinës./Telegrafi/

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