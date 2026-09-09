Formacionet zyrtare: Feronikeli ’74 për pikët e para, Drita për vazhdimësi
Feronikeli ’74 dhe Drita kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e javës së pestë në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Drenicasit janë nikoqir të gjilanasve në ndeshjen që pritet të zhvillohet në stadiumin Rexhep Rexhepi nga ora 16:00.
Ekipi i Elon Berishës e ka nisur në mënyrë jo të mirë kampionatin me katër humbje nga katër ndeshjet e para dhe synon t’i fitojë pikët e para të këtij sezoni, para tifozëve të vetë.
Në anën tjetër, ekipi i Ardian Nuhiut ka dy fitore dhe një barazim nga tri ndeshjet e para dhe synon të vazhdojë me rezultate pozitive.
Feronikeli ’74: Kolaj, Selmani, Rexhaj, Thaqi, Rudari; Shabani, Taipi, Luetic; Prapashtica, Cervadiku, Dobratiqi;
Drita: Maloku; Be.Krasniqi, Salihu, Pëllumbi, Ovouka; Dabiqaj, Ismajlgeci; Jashari, Baeten, Bl.Krasniqi; Manaj;
/Telegrafi/