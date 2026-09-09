Ballkani është mysafir i Gjilanit, në kuadër të xhiros së pestë në Superligën e Kosovës.

“Xhebrailat” kanë shënuar tre fitore në ndeshjet e fundit, andaj duan të vazhdojnë me të njëjtin ritëm.

Në anën tjetër, Gjilani nuk di për triumf në këto dy paraqitjet e fundit, kësisoj synojnë këndelljen sa më parë.

Formacionet zyrtare:

Gjilani:

Ballkani:

Përballja do të nisë nga ora 19:00./Telegrafi/

SuperligaKosovëFutbollSport
telegrafi sport app