Gjilani dhe Ballkani kërkojnë vetëm fitore, formacionet zyrtare
Ballkani është mysafir i Gjilanit, në kuadër të xhiros së pestë në Superligën e Kosovës.
“Xhebrailat” kanë shënuar tre fitore në ndeshjet e fundit, andaj duan të vazhdojnë me të njëjtin ritëm.
Në anën tjetër, Gjilani nuk di për triumf në këto dy paraqitjet e fundit, kësisoj synojnë këndelljen sa më parë.
Formacionet zyrtare:
Gjilani:
Ballkani:
Përballja do të nisë nga ora 19:00./Telegrafi/
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