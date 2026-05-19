Kader Kicaj mesazh 'me kunja' në rrjete sociale: Lëri Allahut çdo padrejtësi
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Kader Kicaj, ka rikthyer vëmendjen në rrjete sociale me një postim 'me kunja'.
Në InstaStory, modelja nga Prizreni shkruan se nuk duhet mërzitur kur respekti yt 'përplaset' me njerëz pa vlera morale, duke theksuar se jo të gjithë dinë ta çmojnë mirësinë dhe edukatën.
Ajo vijon me një deklaratë të fortë: "Ka njerëz që e kthejnë respektin me arrogancë, mirësinë me tradhti dhe sinqeritetin me përbuzje".
Megjithatë, Kicaj bën thirrje të mos humbet 'fisnikëria' për shkak të të tjerëve, duke shtuar se karakteri është mbi çdo gjë.
Në fund, ajo lë të kuptohet se e vërteta del vetë në shesh, duke shkruar se koha ua zbulon njerëzve fytyrat që fjalët nuk mund t’i fshehin.
Kaderi nuk ka përmendur emra dhe as nuk ka dhënë detaje se kujt i drejtohej mesazhi, por postimi mjaftoi që të nxisë komente dhe aludime në rrjete sociale.
Që pas përfundimit të Big Brother, ku ka qenë Kicaj, emri i saj është lakuar tejet shumë në media e shtypin rozë. /Telegrafi/