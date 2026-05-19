John Travolta zbulon pse mbajti beretë në Kanë
Paraqitja e aktorit legjendar amerikan, John Travolta, në Festivalin e Filmit në Kanë tërhoqi shumë vëmendje, veçanërisht për shkak të beretës që ai mbante në disa raste, dhe tani ka zbuluar se ka një kuptim simbolik pas kësaj zgjedhjeje.
Në një intervistë me CNN, të publikuar më 18 maj, 72-vjeçari shpjegoi se stili i tij nuk ishte i rastësishëm.
"Regjisorët e gardës së vjetër shpesh mbanin bereta dhe syze. Mendova - do të bëj të njëjtën gjë", tha Travolta.
Ai mbërriti në festival me stil, duke udhëtuar me aeroplanin e tij për në Francë, të cilin e ndau me ndjekësit e tij në rrjetet sociale.
"Ditë e madhe, natë e madhe në Kanë. Na ndiqni", shkroi përkrah një videoje në të cilën mban veshur një beretë blu marine.
Travolta pranoi se, pas më shumë se pesë dekadash të karrierës së tij, shumë ngjarje përzihen së bashku në kujtesën e tij.
Kjo është arsyeja pse ai donte që Festivali i Kanës i këtij viti të mbetej i veçantë.
John Travolta
"I thashë vetes: 'Tani je regjisor. Je aktor, prandaj luaje atë rol. Duku si një regjisor i vjetër'", tha ai.
Ai shtoi se kishte hulumtuar fotografi të regjisorëve të mëdhenj të së kaluarës për të gjetur frymëzim.
"Kjo është mënyra ime për të shënuar momentin. Kur të shikoj prapa një ditë, do ta di - ai ishte ai film, ai ishte Festivali i Kanës, ai ishte Palma e Artë", theksoi tutje. /Telegrafi/