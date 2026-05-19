Kush është Ervin Ivanov? Burri i Darës që e shtyu drejt fitores në Eurovision
Fituesja e Eurovisionit, Dara, ka zbuluar se ishte bashkëshorti i saj Ervin Ivanov, ai që e shtyu të aplikonte në këtë garë muzikore - vendim që më pas rezultoi 'goditje në shenjë' duke i sjellë edhe triumfin në skenën evropiane.
Pas fitores së saj, vëmendje të madhe në publik ka marrë edhe jeta e saj private dhe lidhja me Ivanov.
Sipas mediave, Ervini punon në fushën e farmakologjisë dhe toksikologjisë, me fokus në kërkim dhe zhvillim të barnave inovative.
Hulumtimet e tij lidhen me kemoterapitë, terapitë e synuara si dhe studimin e kanabinoideve dhe substancave të tjera aktive me origjinë natyrore.
Marrëdhënia e çiftit ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes së mediave bullgare.
Dara ka folur edhe më herët për ndikimin që Ervini ka pasur në jetën e saj, duke thënë se ai e ka ndihmuar të përballet me pasiguritë dhe me mënyrën se si e shihte familjen dhe jetën në çift.
Ata u fejuan në shkurt 2024 në Tajlandë, ndërsa u martuan në vitin 2025.
Në atë periudhë, Dara publikoi edhe një mesazh emocional, ku e quajti 2025-n “vitin më të mirë të jetës sime”, duke renditur arritje personale si martesa, shtëpia e saj, lënia e duhanit, sporti dhe një stil jete më i balancuar, si dhe suksese profesionale: album, turneu i parë, çmimi “këngëtarja e vitit”, performanca hapëse për Robbie Williams, pjesëmarrja në një kamp të madh evropian për shkrim këngësh dhe bashkëpunime të reja që, sipas saj, do të jenë surprizë vitin e ardhshëm.
Ivanov e ka mbështetur Darën edhe gjatë Eurovisionit të këtij viti në Vjenë.
Pas fitores, ata u filmuan duke u puthur në prapaskenë dhe më pas duke kërcyer, pamje që u shpërndanë gjerësisht dhe morën shumë reagime në rrjetet sociale.