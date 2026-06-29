Juve arrin marrëveshje të plotë me yllin e PSG-së, mbetet vetëm “drita e gjelbër” nga gjiganti francez
Juventusi ka arritur një marrëveshje të plotë me Randal Kolo Muanin për pagën dhe kohëzgjatjen e kontratës, ndërsa drejtori Giovanni Carnevali po përgatitet për bisedime vendimtare me drejtuesit e PSG-së.
Sipas raportimeve nga Italia, sulmuesi francez dëshiron të rikthehet në Torino pas periudhës pozitive që kaloi në huazim gjatë pjesës së dytë të sezonit 2024/25, kur realizoi tetë gola në 16 paraqitje në Serie A me fanellën bardhezi.
Mësohet se Kolo Muani ka pranuar edhe një ulje të pagës që përfiton aktualisht në Paris për të lehtësuar rikthimin e tij në Itali. Marrëveshja personale mes lojtarit dhe Juventusit parashikon një kontratë pesëvjeçare me vlerë rreth pesë milionë euro në sezon.
Nëse transferimi finalizohet, francezi do të bëhej futbollisti i tretë më i paguar në skuadër, pas Kenan Yildiz dhe Jonathan David, në rast se ky i fundit vazhdon të mbetet pjesë e klubit.
Tashmë gjithçka varet nga marrëveshja mes Juventusit dhe PSG-së. Carnevali pritet të zhvillojë një takim me drejtorin sportiv të kampionëve francezë, Jorge Campos, me të cilin gëzon një marrëdhënie shumë të mirë personale.
Drejtori i Juventusit po punon gjithashtu për të përmirësuar raportet mes dy klubeve pas tensioneve të krijuara nga dështimi i transferimit të Kolo Muanit në ditët e fundit të afatit kalimtar veror të kaluar.
Sipas raportimeve të fundit, Juventusi është i gatshëm të investojë maksimumi 35 milionë euro, përfshirë bonuset, për transferimin e sulmuesit francez, ndërsa PSG vazhdon të kërkojë një shumë fikse prej 40 milionë eurosh./Telegrafi/