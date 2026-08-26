Julian Alvarez mungon në stërvitjen e Atleticos, shton spekulimet për largimin e tij
Lojtarët e Atletico Madridit u rikthyen në stërvitje në kampin e klubit në Majadahonda pas barazimit të javës së kaluar kundër Villarrealit, dhe tema kryesore ishte mungesa e Julian Alvarez.
Sulmuesi argjentinas nuk u paraqit në stërvitjen e sotme (e mërkurë), dhe klubi e justifikoi mungesën e tij duke pretenduar se nuk ndihej mirë për shkak të një nate pa gjumë.
Kjo situatë vjen vetëm disa ditë pasi ai u fishkëllye nga tifozët në stadiumin Metropolitano për dëshirën e tij të hapur për të vazhduar karrierën e tij në Barcelonë.
🚨🤒 Julián Álvarez, absent from training at Atlético Madrid due to illness as he feels unwell — as @marca reports.
Arsenal are still attentive to the situation if Julián decides at any point to open doors to a move.
Álvarez only indicated Barcelona as desired club so far. pic.twitter.com/iDAbTClID7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
Megjithatë, drejtuesit e Atleticos nuk po e shqyrtojnë mundësinë e shitjes së Alvarez te gjiganti katalunas, me të cilin janë tashmë në konflikt dhe kundër të cilit kanë paraqitur një ankesë në RFEF për negociata të paautorizuara.
E vetmja mundësi realiste për largimin e tij mbetet Arsenali, nëse londinezët pranojnë të paguajnë 150 milionë eurot e kërkuara në para të gatshme.
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Përndryshe, argjentinasi mbetet i lidhur me një kontratë që zgjat deri në vitin 2030 me një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh.
Ndërsa telenovela rreth të ardhmes së Alvarez vazhdon, skuadra po përballet edhe me mungesa të tjera, pasi Alexander Sorloth është jashtë për shkak të një dëmtimi, ndërsa Ademola Lookman dhe Cristian Romero kanë punuar veçmas nga grupi.
Është e qartë se në fund të afatit kalimtar në Madrid, na pret një përfundim jashtëzakonisht i stuhishëm. /Telegrafi/