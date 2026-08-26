Arsenali nuk dorëzohet, synon Julian Alvarez në një marrëveshje sensacionale me para plus një lojtar
Kampioni i Ligës Premier, Arsenali thuhet se nuk do të dorëzohet deri në fund për transferimin e Julian Alvarez nga Atletico Madridi këtë afat kalimtar.
Sipas gazetarit Siro Lopez, Arsenali do të përpiqet deri në momentet e fundit të afatit kalimtar për të nënshkruar me Julian Alvarez.
Ndërsa Atletico Madrid thuhet se ka përjashtuar mundësinë e negociatave për një marrëveshje me Barcelonën, klubi spanjoll është i hapur për të shqyrtuar një propozim zyrtar nga skuadra londineze.
Megjithatë, një marrëveshje e mundshme varet nga kushtet e rëndësishme financiare dhe të skuadrës. Los Rojiblancos kërkojnë një paketë me vlerë midis 100 dhe 150 milionë eurosh, së bashku me një lojtar të aftë për të zëvendësuar drejtpërdrejt sulmuesin argjentinas.
Sipas Lopez, trajneri Diego Simeone do ta pranonte largimin e Alvarez duke pasur parasysh situatën aktuale përreth lojtarit, por ai do të këmbëngulë në sigurimin e një zëvendësuesi me të njëjtin status.
Sulmuesi i Arsenalit, Viktor Gyokeres, është shfaqur si kandidati kryesor për të mbushur këtë boshllëk. Nëse “Topçinjtë” paraqesin një ofertë që i afrohet 100 milionë eurove, duke përfshirë edhe yllin suedez në transaksion, Atletico mund të lejojë largimin e Alvarez para afatit të caktuar.
Për momentin, skuadra madrilene do të shqyrtojë ndarjen nga lojtari i tyre kryesor sulmues vetëm nëse marrin kompensim të konsiderueshëm financiar dhe një zëvendësim që e kënaq plotësisht Simeonen. /Telegrafi/