Man City kompleton blerjen e sulmuesit të talentuar brazilian
Blerja e re e Manchester Cityt, Allan Elias, do të fluturojë për në Angli të enjten për të finalizuar transferimin e tij prej 40 milionë eurosh nga Palmeiras.
Fabrizio Romano raporton se anësori 22-vjeçar brazilian do të takohet sot me skuadrën dhe stafin e Palmeiras për t'i dhënë lamtumirën para se të largohet. Marrëveshja do të përfundojë me mbërritjen e tij në Angli.
Allan, një sulmues i krahut të djathtë që luan me këmbë të majtë, u ngjit në radhët e Palmeiras nga ekipet e moshave duke bërë 96 paraqitje për skuadrën braziliane, duke shënuar nëntë gola dhe duke dhënë 12 asistime, ndërsa kontribuoi në titujt e Campeonato Paulista.
🔵⚪️🇧🇷 Understand Manchester City new signing Allan will fly to England on Thursday, tomorrow.
22 year old winger to meet Palmeiras squad and staff today, say goodbye and then on his way to complete #MCFC €40m move. pic.twitter.com/mM9mLbjhIM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
Sulmuesi i gjithanshëm pritet të përforcojë opsionet sulmuese të Manchester Cityt, ndërsa ata vazhdojnë të riformësojnë skuadrën nën drejtimin e ri.
Vlen të theksohet se City kompletoi para disa ditësh shitjen e Savinhos te Tottenham Hotspur për 100 milionë euro. /Telegrafi/