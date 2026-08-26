Blerja e re e Manchester Cityt, Allan Elias, do të fluturojë për në Angli të enjten për të finalizuar transferimin e tij prej 40 milionë eurosh nga Palmeiras.

Fabrizio Romano raporton se anësori 22-vjeçar brazilian do të takohet sot me skuadrën dhe stafin e Palmeiras për t'i dhënë lamtumirën para se të largohet. Marrëveshja do të përfundojë me mbërritjen e tij në Angli.

Allan, një sulmues i krahut të djathtë që luan me këmbë të majtë, u ngjit në radhët e Palmeiras nga ekipet e moshave duke bërë 96 paraqitje për skuadrën braziliane, duke shënuar nëntë gola dhe duke dhënë 12 asistime, ndërsa kontribuoi në titujt e Campeonato Paulista.


Sulmuesi i gjithanshëm pritet të përforcojë opsionet sulmuese të Manchester Cityt, ndërsa ata vazhdojnë të riformësojnë skuadrën nën drejtimin e ri.

Vlen të theksohet se City kompletoi para disa ditësh shitjen e Savinhos te Tottenham Hotspur për 100 milionë euro. /Telegrafi/

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