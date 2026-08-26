Chelsea ka gati 105 milionë euro për zëvendësuesin e Enzo Fernandezit
Chelsea po përgatit një ofertë zyrtare që tejkalon 80 milionë funte plus bonuset, gjë që do ta çonte shumën totale të transferimit në 90 milionë funte (105 milionë euro), për të nënshkruar mesfushorin e Bournemouth, Alex Scott, i cili është kërkesa e fundit e trajnerit Xabi Alonso.
Bordi i Stamford Bridge do të aktivizojë negociatat me klubin e bregdetit jugor sapo të bëhet zyrtare shitja e Enzo Fernandez te Manchester City, përpara se të mbyllet afati kalimtar të martën e ardhshme.
Deri më tani, bordi i Bournemouth ka hedhur poshtë ofertat e mëparshme, duke e shpallur Scott jashtë tregut pas konsolidimit të tij në Ligën Premier dhe thirrjes së tij të fundit në ekipin kombëtar të Anglisë për stërvitje në Florida. Megjithatë, drejtuesit e Chelseat janë të bindur se një ofertë financiare rreth 100 milionë eurosh do ta detyrojnë klubin anglez të rishqyrtojë qëndrimin e tij.
Alonso has long been very keen on Scotthttps://t.co/0WZrIGHcDS
— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 25, 2026
Liverpooli gjithashtu u interesua për mesfushorin 23-vjeçar, por vendosi të mos bënte një ofertë zyrtare për shkak të fondeve të pamjaftueshme për të forcuar mesfushën e tyre, duke i dhënë përparësi pozicioneve të tjera. Kjo tërheqje e lë klubin londinez të lirë të negociojë kushtet e kontratës drejtpërdrejt me përfaqësuesit e lojtarit.
Progresi i marrëveshjes së Scottit varet drejtpërdrejt nga zgjidhja e çështjes Fernandez, i cili po negocion transferimin e tij te Manchester City për afërsisht 140 milionë euro. Edhe pse afati jozyrtar i vendosur nga zyrtarët e Bluve për të autorizuar largimin e mesfushorit argjentinas skadoi dy javë më parë, bisedimet midis klubeve mbeten të hapura për të finalizuar transferimin.
Krahas operacionit në mesfushë, drejtuesit e Chelseat vazhdojnë negociatat me Aston Villan për transferimin e sulmuesit Nicolas Jackson. Shitja e të dy lojtarëve do të sigurojë fondet e nevojshme për të kompensuar tarifën e kërkuar nga Bournemouth.
Përfaqësuesit e Chelseat do të zhvillojnë një takim me bordin e Cityt brenda 24 orëve të ardhshme për të finalizuar strukturën e pagesës për Fernandezin. Sapo të nënshkruhet marrëveshja për lojtarin argjentinas, drejtuesit e klubit londinez do të dërgojnë ofertën zyrtare prej 105 milionë eurosh në zyrat e Bournemouth për të caktuar vizitat mjekësore të Scott para fundjavës. /Telegrafi/