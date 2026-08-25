Man City përgatit ofertën e re për yllin e madh të Chelseat
Manchester City pritet të bëjë një lëvizje të re për mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, teksa klubi anglez po përgatit një ofertë zyrtare para mbylljes së afatit kalimtar veror. Lajmi është bërë i ditur nga gazetari i njohur për transferimet, Fabrizio Romano.
Sipas raportimeve, kampionët e Anglisë janë të gatshëm të rikthehen në sulm për mesfushorin argjentinas, pasi më herët kishin shfaqur interes për shërbimet e tij.
Fernandez, nga ana tjetër, thuhet se e ka hapur derën për një transferim të mundshëm në “Etihad”, duke e bërë situatën edhe më interesante në ditët e fundit të afatit kalimtar.
Megjithatë, Chelsea nuk ka ndërmend ta lejojë largimin e 24-vjeçarit me çdo kusht.
“Blutë” kanë bërë të qartë se do ta konsideronin shitjen vetëm nëse marrin një ofertë që përputhet me vlerësimin e tyre dhe nëse një marrëveshje e tillë do t’u mundësonte atyre të përforcojnë skuadrën me lojtarë të tjerë.
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Kjo do të thotë se Manchester City duhet të bëjë një investim të konsiderueshëm për ta bindur Chelsean të negociojë, ndërsa koha në dispozicion po shkurtohet me afrimin e ditës së fundit të afatit kalimtar.
Fernandez ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Chelseat dhe sezonin e kaluar zhvilloi sezonin e tij më produktiv sa i përket kontributit ofensiv.
Në 36 paraqitje në Ligën Premier, ai realizoi 10 gola dhe regjistroi 4 asistime, duke dëshmuar se mund të jetë një mesfushor me ndikim jo vetëm në organizimin e lojës, por edhe në fazën sulmuese.
Mbetet të shihet nëse oferta e re e Manchester Cityt do të jetë e mjaftueshme për të ndryshuar qëndrimin e Chelseat.
Nëse palët arrijnë një marrëveshje, transferimi i Fernandez do të ishte një nga lëvizjet më të bujshme të ditëve të fundit të afatit kalimtar në Ligën Premier. /Telegrafi/