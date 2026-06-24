Jude Bellingham mezi pret të luajë pranë Jose Mourinhos: Është top trajner
Jude Bellingham ka folur pas barazimit pa gola të Anglisë ndaj Ganës në Kupën e Botës 2026, duke komentuar edhe ardhjen e Jose Mourinhos në stolin e Real Madridit.
Mesfushori anglez nuk i kurseu fjalët e mira për trajnerin portugez, duke e vlerësuar lart figurën e tij.
“Mourinho është një top trajner”.
Ylli i Anglisë dhe i Real Madridit u shpreh gjithashtu i kënaqur me lëvizjet e klubit në merkato, duke theksuar cilësinë dhe përvojën që kanë sjellë afrimet e reja.
“Jam shumë i lumtur. Kemi bërë gjithashtu nënshkrime të shkëlqyera, shumë afrime, me shumë cilësi dhe përvojë”.
“Do të jem shumë i lumtur të punoj me ta”, përfundoi Bellingham.
Ndërkohë, ylli i “Tre Luanëve” aktualisht është i fokusuar që ta fitojë Kampionatin Botëror 2026 me Anglinë, ku pas dy xhirove kanë arkëtuar katër pikë në fazën e grupeve.
Anglia do ta zhvillojë edhe një ndeshje në fazën grupore, atë ndaj Panamasë./Telegrafi/