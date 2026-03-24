Ju kujtohet Jeremy Meeks? Ai foli për jetën pas arrestimit të tij dhe titullin si "krimineli më i bukur" në botë
Amerikani Jeremy Meeks, i njohur për publikun me nofkën "krimineli më i pashëm në botë", në një paraqitje të re në podcastin "Inside True Crime" foli hapur për momentet e vështira nga e kaluara, përfshirë luftën me varësinë, por edhe peshën e famës.
Meeks u bë një sensacion global në vitin 2014, pasi policia publikoi një foto të tij duke u arrestuar për posedim të paligjshëm të një arme zjarri. Pamja e tij tërhoqi shumë vëmendje në internet, gjë që më vonë i hapi dyert në botën e modës.
Përpara se të bëhej i famshëm, Meeks u rrit në një mjedis të mbushur me dhunë dhe drogë, dhe më parë kishte pohuar se të dy prindërit e tij ishin të varur nga heroina. Gjatë viteve, ai pati disa dënime, përfshirë ato për vjedhje, falsifikim dhe vjedhje identiteti, ndërsa në vitin 2014 u dënua me 27 muaj burg.
Ndërsa ishte në burg, ai merrte deri në 300 letra në ditë, duke përfshirë para dhe foto eksplicite, ndërsa media dhe publiku e quanin nofka të tilla si "banditi me sy blu" dhe "krimineli më i pashëm në botë".
Meeks tha në podcast se nuk kishte rrjete sociale, kështu që kur i thanë se ishte bërë viral, ai nuk e kuptoi vërtet se çfarë donte të thoshte kjo, por gazetarët dhe mediat filluan t'i drejtoheshin për të provuar të flisnin me të.
Ai filloi ta kuptonte shkallën e famës së tij kur pa foton e tij në ekrane të ndryshme televizive, gjë që ishte vetëm fillimi i vëmendjes që mori.
"Do të thoja se ditën e tretë pati vetëm një vërshim letrash nga e gjithë bota. Ndoshta po merrja 300 letra në ditë", shpjegoi ai, duke shpjeguar se si ishte i përmbytur me mesazhe. "Pastaj erdhi urrejtja nga rojet e burgut."
Ai tha se sa herë që hynte në sallën e gjyqit, kishte 100 gazetarë dhe të gjithë po ziheshin me njëri-tjetrin për kënde më të mira, dhe gjykatësi bërtiste. Meeks pretendoi se rojet e burgut e rrahën për një periudhë kohore dhe se ai ishte i zemëruar me ta për një periudhë kohore.
Ai tha gjithashtu se ishte "shumë frustruese" kur njerëz që nuk i njihte përpiqeshin ta vizitonin në burg, duke i zënë kohë vizitash që përndryshe mund t'i ishte kushtuar familjes së tij.
Pas lirimit nga burgu, jeta e tij ndryshoi në mënyrë drastike - ai filloi të udhëtonte nëpër botë dhe të punonte si model, por prapa skenave ai luftoi me varësinë nga droga.
Në një moment, ai pothuajse vdiq nga një mbidozë ndërsa flinte, dhe jeta e tij u shpëtua falë reagimit të shpejtë të partneres së tij e cila kërkoi ndihmë. Siç tregoi ai, ai shpenzoi rreth 30,000 dollarë për trajtim dhe shërim.
Në një intervistë për podkastin "Inside True Crime", Meeks pranoi se ende ndihet fajtor sepse shumë njerëz përreth tij vazhdojnë të zhyten në varësi.
Ai shpjegoi se qasja e tij në para dhe burime ndikoi edhe në të tjerët, të cilët si rezultat i thelluan më tej problemet e tyre me drogën.
"Ndihesha keq sepse shumë njerëz që njoh janë ende të bllokuar në këtë gjendje", tha Meeks, duke shtuar se është e vështirë për të të pajtohet me faktin se ai arriti të shkëputej nga ai cikël, ndërsa të tjerët jo.
Edhe pse sot jeton një jetë krejtësisht të ndryshme, Meeks pranon se procesi i pranimit të ndryshimit nuk ishte i lehtë dhe se ai ende përballet me pasojat e së kaluarës së tij. /Telegrafi/