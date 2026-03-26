Joe Jonas konfirmon lidhjen me influencuesen Tatiana Gabriel: Ata u xhiruan duke u puthur në Miami
Këngëtari amerikan Joe Jonas dhe e dashura e tij Tatiana Gabriele fundjavën e kaluar u filmuan në aeroportin e Miamit ku u puthën, gjë që është konfirmim i lidhjes së tyre pas muajsh spekulimesh.
Çifti u pa për herë të parë së bashku në shtator të vitit të kaluar në një kafe në Los Angeles, dhe më pas gjatë vjeshtës në New York, shkruan Harper's Bazaar. Thashethemet për lidhjen e tyre vazhduan më tej në janar kur Jonas konfirmoi për People se ishin në një lidhje.
Një burim pranë çiftit tha se ata shkojnë mirë me njëri-tjetrin dhe e shijojnë lidhjen e tyre.
Tatiana Gabriela është një modele dhe influencuese që ndiqet nga më shumë se 60,000 njerëz në Instagram. Ajo filloi të merrej me modeling pasi mbaroi shkollën e filmit dhe bashkëpunoi me shumë marka të famshme si Diane von Furstenberg, For Love & Lemons dhe Mirror Palais.
Gabriela është me origjinë nga Porto Riko dhe tani jeton në Nju Jork. Në fillim të vitit të kaluar, ajo u shfaq edhe në videoklipin e këngës "Baile Inolvidable" të Bad Bunny. /Telegrafi/