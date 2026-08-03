Jo vetëm Barcola - Liverpooli ka në listë edhe një lojtar të PSG-së
Liverpooli po vazhdon të ndjekë situatën e mbrojtësit ukrainas Illia Zabarnyi, i cili është shfaqur si një opsion për të përforcuar repartin defensiv të skuadrës së drejtuar nga Andoni Iraola.
Sipas raportimeve, përfaqësuesit e Zabarnyit fillimisht e kanë prezantuar emrin e tij si një objektiv të mundshëm gjatë bisedimeve të veçanta mes Liverpoolit dhe rrethit të Curtis Jonesit për situatën e kontratës së mesfushorit anglez, i cili ka qenë nën vëzhgimin e Interit.
Këto kontakte kanë krijuar mundësinë që agjentët e mbrojtësit ukrainas t’i komunikojnë Liverpoolit disponueshmërinë e lojtarit dhe të shqyrtojnë interesimin e gjigantëve të Ligës Premier për një transferim të mundshëm.
Përfaqësuesit e Zabarnyit kanë zhvilluar bisedime të tjera me Liverpoolin gjatë ditëve të fundit, ndërsa diskutimet për një marrëveshje të mundshme po vazhdojnë.
Mbrojtësi 23-vjeçar pati një sezon të mirë në kampionatin vendor, duke u shndërruar në një titullar të rregullt në Ligue 1. Ai ishte pjesë e formacionit bazë në 26 ndeshjet e kampionatit për Paris Saint-Germainin.
Megjithatë, roli i tij ishte më i kufizuar në Ligën e Kampionëve, ku zhvilloi shtatë paraqitje, por nuk ishte titullar në asnjë nga ndeshjet e fazës me eliminim direkt, përfshirë edhe rrugëtimin e PSG-së deri në finale.
Paris Saint-Germaini nuk pritet ta lërë Zabarnyin të largohet me një çmim të ulët. Klubi francez investoi rreth 65 milionë euro për ta transferuar mbrojtësin nga Bournemouthi dhe do të kërkojë një shumë që mbron investimin e bërë në rast se vendos të shqyrtojë një largim të tij.
Liverpooli ndërkohë po vlerëson mundësitë në treg për të përforcuar qendrën e mbrojtjes, ndërsa Zabarnyi shihet si një profil që përputhet me kërkesat e klubit anglez. /Telegrafi/