Jo vetëm Alisson, Juventusi i do edhe dy legjendat tjera të Liverpoolit
Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, është i etur të ribashkohet me Mohamed Salah në Torino dhe po shtyn përpara lëvizjen e yllit të Liverpoolit së bashku me Alisson Becker, por Bianconerët janë të interesuar edhe për Andreë Robertson.
Trajneri i Juventusit, Spalletti, synon të ribashkohet me Salahun, një ish-lojtar që e drejtoi nga koha e tij te Roma.
Sipas gazetës La Repubblica, Spalletti shpreson ta bindë 33-vjeçarin të transferohet në Allianz Stadium, potencialisht nëpërmjet ndikimit të Alisson.
Portieri brazilian është në bisedime të avancuara me Juventusin, por ndërsa La Repubblica raporton se transferimi i tij në Torino është praktikisht një marrëveshje e kryer, media të tjera, si Tuttosport, pretendojnë se Reds janë ende duke vlerësuar portierin e tyre, i cili ka edhe një vit të mbetur në kontratën e tij në Anfield.
Salah, nga ana tjetër, tashmë ka rënë dakord të largohet nga Liverpooli në fund të sezonit, dhe La Repubblica vëren se Bianconerët do të kenë kohë për të negociuar me yllin egjiptian, i cili do të zgjedhë klubin e tij të ri pas Kupës së Botës 2026.
Juventusi i ka dërguar gjithashtu një ofertë mbrojtësit në largim të Liverpoolit, Andy Robertson, megjithatë sipas La Repubblica dhe Gianluca Di Marzio, Tottenham është padyshim favoriti për të siguruar nënshkrimin e tij. /Telegrafi/