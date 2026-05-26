Ylber Ramadani, “motori” shqiptar që pushtoi Serie A: Askush nuk vrapoi më shumë se ai në Itali këtë sezon
Mesfushori shqiptar i Lecces, Ylber Ramadani ka lënë pas yjet e mëdhenj të kampionatit italian duke konfirmuar sezonin e jashtëzakonshëm me një statistikë mbresëlënëse.
Ramadani vazhdon të shkruajë historinë e tij në futbollin italian. Mesfushori shqiptar i Lecces është shpallur futbollisti që ka përshkuar më së shumti kilometra në të gjithë Serie A për sezonin 2025/26, duke lënë pas emra të njohur të kampionatit elitë italian.
Sipas statistikave zyrtare, Ramadani ka mbuluar plot 421.58 kilometra gjatë sezonit, duke u renditur i pari në listën e lojtarëve më “punëtorë” të Serie A. Pas tij vijnë Bryan Cristante i Romës me 412.44 km dhe Morten Frendrup i Genoas me 403.62 km.
Kjo statistikë është një tjetër dëshmi e rëndësisë enorme që reprezentuesi shqiptar ka për Leccen. Me energjinë, agresivitetin dhe sakrificën e tij në mesfushë, Ramadani është kthyer në zemrën e skuadrës, duke qenë vendimtar si në fazën mbrojtëse ashtu edhe në organizimin e lojës.
Në një kampionat të mbushur me yje dhe lojtarë me vlerë marramendëse, fakti që një futbollist shqiptar kryeson listën e kilometrave të përshkruar është një arritje që ka marrë vëmendje të madhe edhe në Itali.
Ramadani po zhvillon sezonin më të mirë të karrierës së tij dhe po dëshmon se emri i tij tashmë meriton respekt të madh në Serie A. Për Leccen ai është shumë më tepër sesa një mesfushor – është “motori” që nuk ndalet kurrë. /Telegrafi/