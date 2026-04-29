Jimmy Kimmel refuzon të kërkojë falje për shakanë ndaj Melanias, Shtëpia e Bardhë e quan atë "njeri të gjorë"
Shtëpia e Bardhë ka shtuar thirrjet për shkarkimin e prezantuesit televiziv Jimmy Kimmel, pasi ai nuk kërkoi falje për një shaka për Zonjën e Parë Melania Trump, në të cilën e quajti atë një të ve të ardhshme.
Shefi i komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Steven Cheung, e kritikoi Kimmelin për shakanë, duke e quajtur atë një njeri të tmerrshëm dhe duke thënë se komentet e tij ishin me shije të keqe dhe të papërshtatshme.
"Jimmy Kimmel është një qenie njerëzore patetike sepse: 1. Ai bëri një shaka të neveritshme për vrasjen e presidentit 2. Ai e dyfishoi atë shaka në vend që të bënte gjënë e mirë duke kërkuar falje. ABC duhet ta pushojë menjëherë nga puna dhe ai duhet të shmanget për pjesën tjetër të jetës së tij", tha ai.
Përgjigja e Cheung erdhi vetëm disa orë pasi Kimmel i mbrojti komentet e tij si një shaka në dukje, jo nxitje për dhunë apo urrejtje.
Melania ishte e para që kritikoi Kimmelin, duke i bërë thirrje ABC-së të mbante qëndrim dhe ta shkarkonte atë për fjalët e tij, të cilat ajo i interpretoi si nxitje të dhunës.
Vetë Trump më vonë i përsëriti pikëpamjet e saj në një postim të gjatë në rrjetin Truth Social, në të cilin kritikoi ashpër Kimmel dhe ABC që lejuan transmetimin e emisionit.
Nga ana tjetër, Kimmel refuzoi të kërkonte falje. Ai shpjegoi se deklarata e tij ishte satirike dhe se nuk kishte për qëllim të nxiste dhunë, por të komentonte figurat publike përmes humorit.
"Ishte një shaka shumë e lehtë për faktin se ai është pothuajse 80 vjeç dhe ajo është më e re se unë. Nuk ishte aspak një thirrje për vrasje, dhe ata e dinë që unë kam qenë shumë i zëshëm për vite me radhë, veçanërisht kundër dhunës me armë", deklaroi ai.
Polemika vazhdoi të përhapej në media dhe në rrjetet sociale, ku opinionet ishin të ndara - ndërsa disa menduan se shakaja i kaloi kufijtë, të tjerë mbrojtën të drejtën e komedianit për lirinë e shprehjes. /Telegrafi/