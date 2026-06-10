Aktori Richard Gere flet për sukseset e të birit në aktrim: Tani mund të dal në pension
Aktori Richard Gere i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spiunazhit The Agency, flet hapur për karrierën në lulëzim të djalit të tij, Homer Gere.
"Jam krenar për të në dy nivele," thotë Gere, 76 vjeç, për PEOPLE. "Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di çfarë po bën. Së dyti, po e menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është një djalë i mirë, një i ri shumë i mirë që e kupton situatën, dhe kjo nuk është një punë e lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë."
Homer, të cilin Gere e ka me ish-bashkëshorten e tij Carey Lowell, së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati edhe një skenë intime me Sydney Sweeney.
Projekti i tij i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan përkrah Kaia Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
"Ende duhet ta shoh episodin e tij të dytë në Euphoria, por ai ka një projekt të madh që po vjen me Ryan Murphy-n dhe sapo ka përfunduar xhirimet e një filmi me Oliver Stone," shton Gere me shaka. "Tani mund të dal në pension. Po ia kaloj stafetën".
Gere, i cili e nisi karrierën si aktor teatri në fund të viteve ’60, u bë i njohur në Hollywood me filmin Looking for Mr. Goodbar në vitin 1977 dhe më pas u shndërrua në një superyll falë filmave American Gigolo dhe An Officer and a Gentleman.
"Nuk mendoj se ai duhet të marrë një vendim jetësor për t’iu përkushtuar vetëm këtij profesioni vetëm sepse po e bën tani," thotë Gere për djalin e tij. "Ai është i zoti në këtë punë dhe po argëtohet, por mund të bëhet edhe alpinist nëse dëshiron."
Gere thotë se, megjithëse e ka dashur karrierën e tij si aktor, kurrë nuk e ka parë Hollywood-in si të vetmen rrugë.
"Vazhdoj ende ta bëj këtë punë, kështu që duhet të ketë qenë zgjedhja më e fortë, por unë kam qenë edhe muzikant," thotë ai. "Kam punuar si muzikant studioje dhe kam pasur shumë angazhime të tjera. Por aktrimi ishte ai që i bashkoi të gjitha — interesin tim për psikologjinë, filozofinë, muzikën dhe artin."
Ai vazhdon:
"Interesi im ka qenë gjithmonë të kuptoj se çfarë do të thotë të jesh qenie njerëzore. Prandaj kjo ka qenë një punë e jashtëzakonshme, sepse më ka lejuar t’i kanalizoj të gjitha interesat e mia në një gjë të vetme."
Më 21 qershor, Gere do të rikthehet në rolin e shefit të stacionit të CIA-s në Londër në serialin The Agency. Ai luan personazhin James Bradley, shefin e agjentit të infiltruar me emrin "Martian", të interpretuar nga Michael Fassbender.
Gere thotë se ka mësuar që të qenit agjent i fshehtë nuk është aq ndryshe nga aktrimi dhe marrja e roleve të ndryshme.
"Ne të gjithë marrim identitete të ndryshme," shpjegon ai. "Kur zgjohesh në mëngjes, qeni yt të njeh si një person. Fëmijët e tu të njohin si një person tjetër. Bashkëshorti ose bashkëshortja të njeh ndryshe. Kolegët të njohin si dikë tjetër. Secili të sheh në një mënyrë të ndryshme."