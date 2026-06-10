Emily Blunt shkëlqeu në premierën e filmit “Disclosure Day” e shoqëruar nga bashkëshorti i saj John Krasinski
Emily Blunt shkëlqeu me një fustan krem me dekolte të thellë, ndërsa u shfaq pranë bashkëshortit të saj, John Krasinski, në premierën e filmit të saj të ri “Disclosure Day” në Lincoln Center të New Yorkut, të hënën.
Aktorja 43-vjeçare, e cila interpreton rolin kryesor të Margaret Fairchild në film, nuk mund ta fshihte buzëqeshjen ndërsa shijonte një mbrëmje romantike me bashkëshortin e saj 46-vjeçar në shfaqjen e projektit të saj më të fundit, të mbajtur në Teatrin David H. Koch.
Emily ishte mishërimi i elegancës atë mbrëmje, duke tërhequr vëmendjen me një fustan mahnitës nga Tamara Ralph. Veshja kishte një pjesë të sipërme skulpturore me shkëlqim, të punuar me vija vertikale që i jepnin një pamje moderne dhe luksoze.
Fustani spektakolar përfshinte një fund të gjatë prej mëndafshi me rënie të lehtë. Emily zgjodhi ta mbante pjesën tjetër të paraqitjes së saj të thjeshtë, duke e kompletuar me bizhuteri prej perlash Mikimoto dhe këpucë me taka të arta.
Ylli i kinemasë dukej në humor të shkëlqyer teksa ndau momente të ëmbla me John-in, i cili u paraqit me shumë stil me një kostum elegant të zi.
Më pas, Emily pozoi edhe me regjisorin e filmit, Steven Spielberg, 79 vjeç, si dhe me kolegët e saj nga kasti.