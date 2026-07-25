Ushtari ukrainas rrëzon dronin rus, e qëllon me pushkë nga kabina e aeroplanit
Momenti kur një ushtar ukrainas nga ulësja e pasme e një aeroplani rrëzoi disa dronë rusë nga një kabinë e hapur.
Pamjet treguan një bashkëpilot të Yak-52 të ulur në ulësen e pasme të aeroplanit përpara se të drejtonte pushkën e tij dhe të qëllonte dronët Shahed, transmeton Telegrafi.
Pasi qëlloi me pushkën e tij në një moment, një gjurmë e hollë tymi filloi të ngrihej nga krahu i djathtë i dronit, përpara se piloti të fluturonte më afër dhe ai të shpërthente mbi det.
Ushtari në ulësen e pasme regjistroi gjithashtu rrëzimin e dronëve armik të cilët shpërthyen në flakë pasi u rrëzuan në një fushë.
Dronët Shahed janë kontributi më i madh i Iranit në luftën e Vladimir Putinit, të cilët janë përshtatur nga forcat ruse dhe përdoren për të goditur Ukrainën.
Pamjet u publikuan pasi Rusia u godit nga një valë e re sulmesh me rreze të gjatë nga ushtria ukrainase, duke përfshirë një goditje në një bazë kyçe raketash bërthamore.
"Kazermat ushtarake" në rajonin e Saratovit u përfshinë nga flakët pas një alarmi për raketa dhe dronë sot.
Baza Engels-2 është shtëpia e bombarduesve bërthamorë strategjikë të çmuar të Putinit, të cilët janë përdorur vazhdimisht në sulmet me raketa KH-101 në Ukrainë.
Nuk pati raportime për viktima në bazën ajrore të vendosur pranë qytetit të Engelsit.
Sulmi ukrainas erdhi pasi inteligjenca e re sugjeron se Putini po planifikon një ofensivë masive të vjeshtës, duke rekrutuar më shumë burra rusë për të luftuar, në një përpjekje për të përmbysur pengesat. /Telegrafi/