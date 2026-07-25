Anulohet parada e krenarisë në Berlin, vetura shtyp pjesëmarrësit – raportohet për të lënduar
Një operacion i madh policor është duke u zhvilluar në lagjen Tiergarten të Berlinit, një park i madh me të njëjtin emër në kryeqytetin gjerman, pasi një automjet goditi një numër njerëzish.
Policia e Berlinit tha se të lënduarit po trajtoheshin në vendngjarje, por nuk tha se sa ishin lënduar. Policia theksoi se po kryen një kërkim intensiv për të dyshuarit.
Parku Tiergarten është pranë rrugës së paradës së krenarisë LGBTQ+, Christopher Street Day Parade, transmeton Telegrafi.
Auto beim #CSD in Berlin in Menschenmenge gefahren. Der CSD wurde abgebrochen. Situation noch unklar. pic.twitter.com/AlZQ2zrAdQ
— Anabel Schunke (@ainyrockstar) July 25, 2026
Policia anuloi marshimin e krenarisë dhe u kërkoi pjesëmarrësve të largoheshin menjëherë nga ambientet.
Një zëdhënës i policisë tha në një video të postuar në X: "Tani jemi në vendngjarje me një prani të fortë policie dhe paramedikësh nga shërbimi zjarrfikës i Berlinit dhe organizata të tjera”.
BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries - Bild pic.twitter.com/Hszax892ni
— BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026
"Një automjet dyshohet se hyri në park dhe goditi disa njerëz, duke i plagosur me sa duket. Kjo është arsyeja pse tani ka disa pacientë që po trajtohen nga shërbimi zjarrfikës i Berlinit në zonën e [...] Tiergarten.
"Ne po kërkojmë për të dyshuar të mundshëm dhe do të përditësojmë kur të kemi më shumë informacion", shtuan ata. /Telegrafi/