Lil Wayne do të nderohet me yll në Hollywood Walk of Fame, reperi mbeti i habitur kur mori lajmin: Nuk e besoja se ishte e vërtetë
Reperi i njohur amerikan Lil Wayne do të nderohet me një yll në Hollywood Walk of Fame gjatë vitit 2027, duke marrë një nga vlerësimet më prestigjioze për kontributin e tij në industrinë e muzikës.
Emri i tij është përfshirë në listën e personaliteteve që do të marrin këtë nderim, krahas figurave të njohura nga bota e muzikës dhe kinemasë si Pedro Pascal, Keke Palmer, Karol G, Elle Fanning, Dakota Fanning, Idris Elba, Lisa Kudrow, Kate Hudson, Delroy Lindo, Adam Scott dhe Sam Rockwell.
Lajmi duket se e surprizoi edhe vetë artistin, i cili reagoi me entuziazëm në platformën X, duke treguar se në fillim mendoi se gjithçka ishte një shaka.
"Vëllai im Fabian më tha se jam konfirmuar për të pasur yllin tim në Walk of Fame. Mendova se po tallej me mua, siç bëjnë zakonisht vëllezërit. Por më pas kuptova se ishte e vërtetë. Çfarë po thua, vëlla? Është seriozisht?", shkroi Lil Wayne.
Ky vlerësim vjen pas më shumë se dy dekadash karrierë të suksesshme, gjatë së cilës Lil Wayne është shndërruar në një nga emrat më me ndikim në historinë e hip-hopit amerikan.
Me miliona albume të shitura, dhjetëra hite që kanë dominuar klasifikimet muzikore dhe një ndikim të madh te brezat e rinj të reperëve, ai ka ndërtuar një karrierë që e ka bërë një nga artistët më të rëndësishëm të zhanrit.
Ceremonia e vendosjes së yllit pritet të zhvillohet gjatë vitit 2027 në Hollywood, ku Lil Wayne do t'i bashkohet listës së gjatë të ikonave të argëtimit që janë përjetësuar në një prej simboleve më të njohura të industrisë së filmit dhe muzikës. /Telegrafi/