Jessica Alba dhe Cash Warren finalizojnë marrëveshjen për kujdestarinë e fëmijëve
Jessica Alba dhe Cash ëarren kanë finalizuar një marrëveshje për kujdestarinë e tre fëmijëve të tyre.
Sipas dokumenteve të gjykatës, Alba dhe Warren do të ndajnë kujdestarinë e përbashkët ligjore dhe fizike të fëmijëve.
Në shkurt të vitit 2025, Alba paraqiti kërkesë për divorc nga Warren.
Aktorja përmendi dallimet e papajtueshme si arsye dhe përmendi 27 dhjetorin 2024 si datën kur ata u ndanë nga shtëpia.
Gjatë kësaj periudhe, Alba kërkoi kujdestari të përbashkët të fëmijëve.
Përveç kësaj, ajo kërkoi që emri i saj ligjor, Jessica Marie Alba, të rikthehej.
Pas raportimeve për divorcin e tyre, Alba e konfirmoi informacionin në Instagram.
"Kam qenë në një udhëtim vetë-zbulimi dhe transformimi për vite me radhë, si individ dhe në partneritet me Cash. Jam krenare për mënyrën se si jemi rritur si çift dhe në martesën tonë gjatë 20 viteve të fundit, dhe tani është koha që ne të nisim një kapitull të ri rritjeje si individë", tha ajo.
Gjithashtu tha në atë kohë se fëmijët e tyre mbeten përparësia e tyre kryesore.
Pas divorcit, Alba dhe Warren mbetën në marrëdhënie miqësore. /Telegrafi/