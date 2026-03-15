Jennifer Lopez gati sa nuk u rrëzua në skenë derisa performonte një nga këngët e saj
Jennifer Lopez u pengua dhe gati sa nuk u rrëzua gjatë performancës së saj të hitit "On The Floor" në skenën e The Colosseum në Caesars Palace, Las Vegas, por reagoi shpejt, qeshi dhe vazhdoi me koreografinë.
Ky moment nuk i ka shpëtuar fansave, të cilët më pas e përhapën edhe në rrjete sociale.
Këngëtarja, e veshur me një kostum të bardhë e zi me geta rrjetë, është pjesë e turneut të saj që zhvillohet nga 6 deri më 28 mars.
Burime pranë saj theksojnë se Lopez stërvitet shumë dhe punon me balerinët deri në 13 orë në ditë për të ofruar performanca spektakolare.
Ajo dëshiron të tregojë se edhe në të 50-at është ende në kulmin e karrierës dhe konkurrenca e fortë në Las Vegas e motivon ta japë maksimumin.
Në shfaqje priten edhe të ftuar surprizë, ndër ta edhe Ja Rule, me të cilin ka bashkëpunuar në hite si "I'm Real" dhe "Ain’t It Funny".
Lopez tha se po kalon një 'epokë të lumtur' dhe ndihet e motivuar, duke e parë performancën si pasion dhe jo punë.
Në thelb: incidenti i vogël nuk ndikoi në profesionalizmin e saj dhe turneu vazhdoi me energji të plotë. /Telegrafi/