J Balvin do të performojë në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës 2026
J Balvin është konfirmuar si një nga artistët kryesorë të ceremonisë hapëse të Kupës së Botës 2026, që do të mbahet më 11 qershor në Mexico City.
FIFA njoftoi se superylli kolumbian do të jetë pjesë e spektaklit madhështor që do të hapë turneun më të madh të futbollit në botë.
Në një intervistë për CNN, Balvin e cilësoi këtë performancë si një “deklaratë të madhe” jo vetëm për karrierën e tij, por edhe për gjithë muzikën latino-amerikane, duke theksuar se artistët latinë po dominojnë gjithnjë e më shumë skenën globale, shkruan CNN.
Ceremonia hapëse do të përfshijë edhe artistë të tjerë të njohur si Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Mana dhe Tyla, ndërsa kultura meksikane do të jetë në qendër të spektaklit para nisjes së ndeshjes së parë të Kupës së Botës.
Balvin tha se muzika latino ka arritur një nivel të ri ndërkombëtar, duke përmendur sukseset e fundit të artistëve si Bad Bunny dhe Karol G.
Ai shtoi se komuniteti latino po luan një rol gjithnjë e më të madh në kulturën globale dhe se kjo po reflektohet edhe në industrinë e muzikës.
Këngëtari kolumbian po vazhdon gjithashtu turneun e tij “Ciudad Primavera” në Kolumbi, ku po mbështet artistët e rinj lokalë dhe po rikthehet më pranë rrënjëve të tij kulturore. /Telegrafi/