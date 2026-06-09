Ish-ylli i Liverpoolit pensionohet nga futbolli në moshën 31-vjeçare
Divock Origi ka njoftuar tërheqjen nga futbolli në moshën 31-vjeçare, duke i dhënë fund një karriere që i dhuroi Liverpoolit disa nga momentet më të paharrueshme të epokës moderne.
Sulmuesi belg e bëri të ditur vendimin përmes një mesazhi emocionues në rrjetet sociale, duke mbyllur kapitullin e tij si futbollist pas një periudhe të mbushur me trofe në “Anfield” dhe viteve më të vështira që pasuan në Itali dhe Angli.
Origi konfirmoi se po tërhiqet nga futbolli profesionist në moshën 31-vjeçare, duke theksuar se beson se rrugëtimi i tij në këtë sport ka arritur në fund. Njoftimi i tij vjen vetëm dy vjet pas paraqitjes së fundit në futbollin e nivelit të lartë.
Edhe pse konsiderohet ende i ri për standardet e futbollit modern, Origi ka vendosur t’i japë fund karrierës pas një rruge të suksesshme që e pa të fitojë trofe në skenën më të madhe të futbollit evropian.
Ai do të kujtohet mbi të gjitha për periudhën te Liverpooli, ku u shndërrua në një lojtar vendimtar në momentet më të rëndësishme të skuadrës së drejtuar nga Jurgen Klopp.
Megjithëse nuk ishte titullar i rregullt, Origi fitoi statusin e heroit të tifozëve falë golave vendimtarë. Goli dramatik ndaj Evertonit dhe roli i tij në rikthimin historik 4-0 të Liverpoolit ndaj Barcelonës në Ligën e Kampionëve mbeten ndër momentet më të veçanta të epokës Klopp.
Kontributi i tij më ikonik erdhi në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2019 kundër Tottenhamit, kur shënoi golin e dytë të Liverpoolit në Madrid, duke ndihmuar klubin të fitojë Ligën e Kampionëve për herë të gjashtë.
Pikërisht këto momente i siguruan një vend të përhershëm në historinë dhe folklorin e klubit anglez./Telegrafi/