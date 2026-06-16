Ish-ylli i Arsenalit befason me deklaratën: Anglia ka lojtarë shumë më të mirë se Saka
Ish-mesfushori i Arsenalit, Emmanuel Petit, ka kritikuar ashpër Bukayo Sakan, duke pretenduar se sulmuesi anësor nuk e meriton të jetë titullar me Anglinë në Kupën e Botës.
Pavarësisht se Arsenali fitoi titullin e Ligës Premier, Petit beson se forma e Sakas ka rënë ndjeshëm, teksa ai realizoi vetëm 11 gola në 49 paraqitje gjatë këtij sezoni.
Sipas francezit, ekzistojnë alternativa shumë më të mira për përfaqësuesen angleze përpara nisjes së turneut.
Duke folur për talkSPORT, ish-reprezentuesi francez dha një vlerësim të ashpër për paraqitjet e fundit të yllit të Arsenalit.
Edhe pse Saka kontribuoi në triumfin e “Topçinjve” në Ligën Premier dhe në arritjen e finales së Ligës së Kampionëve, Petit mendon se ndikimi i tij në fushë ka rënë ndjeshëm.
“Saka, për mua, nuk vjen pas një sezoni të mirë me Arsenalin. Këtë e pamë edhe në finalen e Ligës së Kampionëve”, deklaroi Petit.
“Ai nuk po bën më diferencën dhe mendoj se ka lojtarë të tjerë që e meritojnë më shumë të jenë në formacionin titullar”.
Megjithëse Arsenali ka kaluar një sezon të shkëlqyer, legjenda franceze mbetet e pavendosur për të mbështetur 24-vjeçarin si zgjedhje të padiskutueshme për Anglinë.
“Jam një admirues i madh i Sakas, por duhet të jem i sinqertë. Nëse do të isha bashkëlojtar i tij, nuk do ta kuptoja këtë situatë. Ka shumë lojtarë të fortë dhe të talentuar që aktualisht janë më të mirë se Saka”.
Sulmuesi anglez pati vështirësi të mëdha në finalen evropiane dhe e mbylli sezonin me 11 gola në 49 ndeshje në të gjitha garat.
Nga këto, shtatë gola erdhën në 31 paraqitje në Ligën Premier, shifra që Petit i konsideron të pamjaftueshme për të garantuar një vend titullari me Anglinë në Kupën e Botës./Telegrafi/