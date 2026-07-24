Ish-përzgjedhësi i Kosovës nis aventurën e re te kombëtarja afrikane
Ish-përzgjedhësi i Kosovës në futboll, Alain Giresse, do të rikthehet në një rol drejtues te kombëtarja e Gabonit.
Sipas raportimeve të mediumit francez L’Equipe, 73-vjeçari është emëruar drejtor teknik i “Panterave”, ndërsa në postin e përzgjedhësit është vendosur Sebastien Migne, i cili së fundmi e udhëhoqi Haitin në Kupën e Botës.
Për Giressen, kjo është një rikthim te Gaboni, një vend me të cilin ka një histori të veçantë. Ish-mesfushori francez e nisi karrierën si trajner pikërisht te kjo kombëtare, duke e drejtuar nga viti 2006 deri në vitin 2010.
“Kam lidhje të thella këtu. Më ka ndryshuar si person”, ka deklaruar Giresse për rikthimin e tij te Gaboni.
Giresse ishte një nga futbollistët më të vlerësuar të brezit të tij.
Ai ka luajtur për kombëtaren e Francës dhe në vitin 1982 përfundoi në vendin e dytë në garën për “Topin e Artë”, pas italianit Paolo Rossi.
Francezi e drejtoi Përfaqësuesen e Kosovës nga shkurti i vitit 2022 deri në qershor të vitit 2023.
Gjatë 14 ndeshjeve në krye të “Dardanëve”, Giresse regjistroi katër fitore, gjashtë barazime dhe katër humbje./Telegrafi/