Messi nuk ka folur ende, por Paredes zbulon nëse ai do të pensionohet nga kombëtarja
Leandro Paredes ka zbuluar se Lionel Messi e kishte marrë tashmë vendimin që finalja e Kupës së Botës 2026 të ishte ndeshja e tij e fundit me fanellën e Argjentinës, edhe pse kapiteni i "La Albiceleste" ende nuk e ka bërë zyrtare tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar.
Duke folur pas fitores së Boca Juniors me rezultat 1-0 ndaj O'Higgins në Kupën Sudamerikane, Paredes tha se skuadra argjentinase kishte shpresuar që Messi të vazhdonte të luante për kombëtaren, por do ta respektojë çdo vendim të marrë nga 39-vjeçari.
"Dhemb, sepse mendoj se e kemi thënë gjatë gjithë Botërorit – nuk donim që ndeshja e tij e fundit të vinte”.
“Mendoj se ai e kishte vendosur tashmë që kjo të ishte ndeshja e tij e fundit me kombëtaren”.
“Shpresoj që të mos jetë kështu. Shpresoj që ai të vazhdojë të luajë. Do të jetë vendimi i tij dhe çfarëdo që të vendosë, nëse kjo e bën të lumtur atë, do të na bëjë të lumtur edhe neve. Le të shpresojmë", deklaroi Paredes për Diario Sport.
Messi u pa i përlotur pas humbjes 1-0 në kohën shtesë ndaj Spanjës në finalen e Kupës së Botës.
Kapiteni argjentinas e udhëhoqi ekipin e tij drejt trofeut të Botërorit në vitin 2022 dhe më pas e dërgoi sërish në finale në vitin 2026.
Edhe pse ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht pensionimin nga kombëtarja, e ardhmja e tij me Argjentinën mbetet e pasigurt./Telegrafi/