Haradinaj shprehet i gatshëm ta pranojë kandidaturën për president të Kosovës
Ramush Haradinaj është shprehur i gatshëm që ta pranojë kandidaturën për president të Republikës së Kosovës.
Ai thotë se një gjë të tillë do ta pranonte nëse do të propozohej nga opozita.
“Nëse opozita do të hynte në garë me emrin tim si propozim për president, unë do të isha i gatshëm, nuk po ofrohem, por nëse ata e vlerësojnë se duhet të jem kandidat, do ta pranoja kandidaturën. Unë nuk ofrohem në një marrëveshje me Vetëvendosjen. Unë nuk kam qenë kurrë kandidat për president. Unë mendoj se duhet të ketë komunikim pozitë-opozitë. Nuk mundet VV që të imponojë kandidat siç ishte rasti i Feride Rushitit. Ose ajo ose zgjedhje”, theksoi ish-kreu i Aleancës, Ramush Haradinaj në “Këndi i Debatit” në Tëvë1.
Tutje, Haradinaj vlerësoi se nëse Kosova synon demokraci, duhet të ketë kandidat si nga pozita ashtu edhe nga opozita.
“Nëse synohet demokraci, duhet ta propozohet një president nga pozita e një nga opozita. Kurti nuk i ka fituar të gjitha votat që vetëm ai të vendos për çdo gjë në Kosovë. Ai nuk po bashkëpunon me opozitën për president, por po thotë se duhet votuar vetëm atë që ai e dëshiron”, deklaroi ish-kreu i Aleancës, Ramaush Haradinaj.