"Ai donte të më vriste”, ylli i Argjentinës zbulon konfliktin e madh që kishte me Messin
Është e lehtë të mendohet se të gjithë futbollistët që luajnë së bashku kanë raporte perfekte jashtë fushës. Në fund të fundit, futbolli kërkon unitet dhe besim, elemente që kanë qenë pjesë e suksesit të skuadrave legjendare si Brazili apo Real Madridi.
Por një rrëfim i Leandro Paredes tregon se edhe në ekipet më të suksesshme, marrëdhëniet mes lojtarëve nuk janë gjithmonë pa probleme.
Mesfushori defensiv i Boca Juniors ishte pjesë e Argjentinës që fitoi Kupën e Botës në vitin 2022, një skuadër që nga jashtë dukej si një grup jashtëzakonisht i bashkuar, teksa ndihmoi Lionel Messin të shkruante historinë duke fituar trofeun më të madh në futboll.
Megjithatë, Paredes ka zbuluar se në një moment kishte përfunduar në një situatë të vështirë me tetë herë fituesin e "Topit të Artë".
Ngjarja ndodhi pas përballjes mes Paris Saint-Germainit dhe Barcelonës në Ligën e Kampionëve në vitin 2021, kur skuadra franceze fitoi me rezultat 4-1 në "Camp Nou".
Sipas Paredes, gjatë asaj ndeshjeje ai i kishte thënë diçka një bashkëlojtari, por Messi e kishte dëgjuar dhe kishte menduar se fjalët ishin drejtuar ndaj tij.
Pavarësisht përpjekjeve të mesfushorit argjentinas për ta sqaruar situatën, Messi nuk pranoi të fliste me të për disa muaj.
"Kaluam rreth tre muaj pa folur. E kalova shumë keq. I dërgova mesazh ditën tjetër, i dërgova mesazh edhe pas 15 ditësh dhe i thashë: 'Nuk ishte për ty, nuk ishte për të të ofenduar'.
“Dhe ai nuk u përgjigj. Kaluan tre muaj pa folur. Mendova: 'Tani duhet të shoh se si do të reagojë'", ka treguar Paredes.
Më herët, Paredes kishte zbuluar se Messi ishte jashtëzakonisht i zemëruar pas incidentit, duke thënë se "donte ta vriste", në kuptimin figurativ.
"Ai u zemërua shumë. Më bëri të vuaja. Ishte keq. Ai donte të më vriste dhe unë doja të shkoja në shtëpi. Më pas e pashë me kombëtaren dhe ai sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur”.
“Ai më tregoi se çfarë personi është. Marrëdhënia vazhdoi si më parë. Tani, kur kjo bisedë del, ne flasim për të dhe qeshim, por në atë kohë ai ishte vërtet shumë i zemëruar", ka rrëfyer Paredes./Telegrafi/