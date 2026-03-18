Ish-burri i Amy Winehouse flet për vdekjen, drogën dhe varësinë e saj: Ajo i mori vendimet e veta për gjithçka që bëri
Ish-bashkëshorti i këngëtares britanike Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, ka folur edhe një herë publikisht për akuzat që e kanë ndjekur prej vitesh, në lidhje me vdekjen e saj të parakohshme në vitin 2011.
Konkretisht, në një paraqitje të fundit në podkastin "Ne duhet të flasim", ai reflektoi mbi rolin e tij në jetën e saj dhe problemet me varësinë, duke theksuar se nuk e mohon një pjesë të përgjegjësisë, por hedh poshtë pretendimet se ai ishte i vetmi fajtor.
"Pozicioni im tani është se e di që shumë njerëz, veçanërisht ata që ndoqën median 20 vjet më parë, mund të mendojnë se unë jam përgjegjës për vdekjen e Amy-t. Siç e kam thënë gjithmonë, nuk i iki përgjegjësisë. Nëse kam bërë diçka, do ta pranoj", tha Blake.
Duke folur për fillimet e varësisë së tyre, ai pranoi se ishte me të kur ajo provoi për herë të parë heroinën, por theksoi se ajo kishte pasur përvojë me drogën më parë.
"Është e vërtetë që isha me Amy-n kur ajo mori heroinë për herë të parë, por ajo filloi të eksperimentonte me kokainën me një ish-partner para meje. Nuk e kam fajësuar kurrë personin që më dha drogë për herë të parë. Nuk e kuptoj pse njerëzit mendojnë se e detyrova ta bënte - thjesht nuk ndodhi", tha ai.
Ai shtoi se këngëtarja ishte një person jashtëzakonisht i fortë dhe i pavarur që merrte vendimet e veta.
"Amy ishte një grua shumë e fortë. Ajo merrte vendimet e veta për gjithçka që bënte. Kjo nuk është mungesë respekti ndaj saj, por ajo bëri atë që donte. Edhe pse alkooli filloi ta shkatërronte, ajo vazhdoi në atë rrugë", tha ai.
Edhe pse mohon përgjegjësinë e plotë, ai pranoi se me kalimin e kohës u pajtua me faktin se kishte njëfarë roli në vdekjen e saj, e cila ndodhi për shkak të helmimit nga alkooli.
"Nuk po i iki përgjegjësisë, por ajo historia që unë ia bëra të mundur asaj çdo ditë nuk është e vërtetë. Unë nuk isha tregtar", theksoi ai.
Fielder-Civil, i cili ishte në burg në kohën e vdekjes së saj, tha se ai ende ndien një lidhje të veçantë me të sot.
"Nuk do të thoja kurrë asgjë të keqe për Amy-n. Por e di që ajo nuk do të donte që unë të ulesha këtu sot dhe të thoja se ishte i gjithi faji im. Do të më thoshte: 'Mblidh veten dhe thuaj të vërtetën'", tha ai.
Në fund, ai arriti në përfundimin se të dy ishin të rinj dhe të zhytur në varësi.
"Ne ishim thjesht të varur të rinj. Nuk filluam në atë mënyrë, por u bëmë të tillë - dhe kjo mund t'i ndodhë kujtdo. Dashuria jonë nuk ishte shkaku i varësisë, as varësia nuk ishte shkaku i dashurisë sonë. Atje gjithçka shkoi keq. Nuk ishim ne ata", tha ai. /Telegrafi/