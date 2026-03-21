Ish-asistentja e Kylie Jenner shpjegon pse e la punën: Kishim një marrëdhënie pune, ajo ishte e mrekullueshme
Ish-asistentja e Kylie Jenner, Victoria Villarroel, ka kujtuar udhëtimin e saj nga praktikante e papaguar në një nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën e Kylie Jenner.
Villarroel, në një episod të ri të shfaqjes "Gjysma më e Mirë me Stasin dhe Vikun", kujtoi se si filloi të punonte si praktikante në Kris Jenner Communications, ku mbushte frigoriferin, e mbante hapësirën të rregullt dhe kryente punët e shtëpisë sipas nevojës.
Një vit më vonë, ajo filloi të punonte me Kylie-n, duke u bërë fillimisht asistente e saj personale dhe më pas asistente ekzekutive.
"E mbaj mend sikur të ishte dje. Unë dhe Kylie kishim një marrëdhënie pune, por nuk mund të mos i afrohesh dikujt që e sheh çdo ditë dhe për të cilin di gjithçka", tha ajo.
Ajo gjithashtu deklaroi se gjithçka ndryshoi në një moment të zakonshëm, kur Kylie përmendi se i duhej një laptop që ishte sipër.
"Mendova, 'Uf, kush do ta sjellë këtë?' Nuk dua të shkoj të marr laptopin tënd," tha ajo.
Ajo shpjegoi se kjo ishte një pikë kthese, pasi ata kuptuan se kishte ardhur koha për të filluar një kapitull të ri.
"Ajo ishte e jashtëzakonshme. Mbaj mend që mendoja nëse po merrja vendimin e duhur. Po mendoja çfarë do të ndodhte nëse do të lija punën më të mirë që mund të kisha. Kur Kylie tha se donte që unë të përparoja dhe se do të më mbështeste gjithmonë", tha ajo. /Telegrafi/