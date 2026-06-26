Iranianët kërcënojnë hapur FIFA-n: Nuk luajmë ndaj Egjiptit nëse shfaqen simbole LGBTQ+
Tensionet politike dhe sociale po e trondisin sërish skenën e madhe të futbollit. Ministri i Sportit i Iranit, Ahmad Donyamali, i ka lëshuar një paralajmërim të mprehtë dhe të drejtpërdrejtë Federatës Botërore të Futbollit (FIFA) përpara ndeshjes së ardhshme midis Iranit dhe Egjiptit.
Siç raporton kanali sportiv Pitch Wire, delegacioni iranian është gati të ndërmarrë një hap radikal, duke u larguar plotësisht nga fusha dhe duke ndërprerë ndeshjen nëse në stadium shfaqen simbole LGBTQ+ ose ndonjë mesazh politik që nuk është në përputhje me parimet e tyre.
Në një deklaratë zyrtare që ngriti shumë pluhur në publikun sportiv, Donyamali tha se Irani nuk do të tolerojë asnjë aktivitet që devijon nga kornizat thjesht sportive.
"Ne e kemi informuar qartë FIFA-n se nëse delegacioni ose lojtarët tanë i nënshtrohen ndonjë fyerjeje politike ose slogani të paautorizuar brenda stadiumit, ne nuk do të hezitojmë t'i urdhërojmë menjëherë ekipit të largohet nga fusha dhe të ndërpresë ndeshjen", tha ministri iranian i sportit.
🚨🇮🇷 Iran threaten to leave the pitch against Egypt over potential LGBTQ+ symbols
🗣️ Iran’s Minister of Sport, Ahmad Donyamali:
“We have clearly informed FIFA that if our delegation or players are subjected to any political insults or unauthorized slogans inside the stadium, we… pic.twitter.com/RjBR91pe9p
— Pitch Wire (@wire_pitch) June 26, 2026
Ai shtoi se ekipi erdhi për të garuar në turneun global ekskluzivisht sipas rregullave sportive të FIFA-s dhe se futja e çdo axhende të jashtme është plotësisht e papranueshme.
“Është e papranueshme të sjellim në këtë ndeshje axhenda politike ose sociale që nuk janë në përputhje me parimet dhe vlerat tona”.
Prandaj, autoritetet iraniane ia kaluan përgjegjësinë e plotë organizatorëve të turneut, duke kërkuar kontrolle të rrepta brenda stadiumit për të shmangur çdo incident apo provokim nga tribunat.
U theksua se siguria dhe dinjiteti i anëtarëve të ekipit kombëtar janë një përparësi absolute dhe se FIFA duhet të marrë përgjegjësinë për rregullsinë e vetë ndeshjes.
"Siguria dhe dinjiteti i lojtarëve tanë janë në plan të parë dhe ne presim që FIFA dhe organizatorët të marrin përgjegjësinë e plotë për të siguruar që ndeshja të luhet në një atmosferë thjesht sportive, pa provokime", përfundoi Donyamali.
Ky veprim i Iranit e vendos përsëri shtëpinë e lartë të futbollit në një pozicion të palakmueshëm, ku duhet të balancojë midis rregullave të tyre mbi përfshirjen dhe kërkesave të rrepta të vendeve pjesëmarrëse konservatore, dhe ndeshja e ardhshme kundër Egjiptit tani do të jetë nën llupën e veçantë të publikut botëror./Telegrafi/