Influencuesi dënohet me 40 vjet burg për vdekjen e të dashurës, më parë pretendoi se qeni i tij ishte fajtor
Influencuesi Kaleb Mickens, i njohur edhe si Cash Cartier, u dënua me një total prej 40 vitesh burg pasi u deklarua fajtor për sulm të rënduar që çoi në vdekjen e të dashurës së tij, Sheila Cuevas, në tetor 2023.
Sipas një deklarate nga Zyra e Prokurorit të Qarkut Tarrant dje, Mickens, 34 vjeç, u deklarua fajtor për dhunë të rënduar në familje të shkallës së parë, që përfshin sulm fatal dhe drogim të viktimës.
Përveç këtij dënimi, ai u dënua edhe me 20 vjet burg shtesë për një shkelje të mëparshme të lirimit me kusht për sulm të rënduar, si dhe 15 vjet burg për sulm me armë vdekjeprurëse në Qarkun e Dallasit. Zyra e Prokurorit konfirmoi se këto raste lidheshin edhe me dhunën ndaj grave të tjera me të cilat ai ishte në një lidhje.
Ditën e vdekjes së Sheila Cuevas, Mickens telefonoi 911 duke pretenduar se e dashura e tij nuk po merrte frymë dhe se ajo ishte sulmuar nga qeni i tij. Qeni më pas u konfiskua dhe iu nënshtrua eutanazisë, por më vonë u përcaktua se nuk kishte të bënte fare me lëndimet dhe vdekjen e saj.
Gjatë gjyqit, disa gra dhanë dëshmi rrënqethëse për dhunën që pësuan, duke përshkruar manipulimin afatgjatë, abuzimin dhe dhunën seksuale. Familja e të ndjerës iu drejtua gjithashtu gjykatës, duke theksuar se drejtësia nuk mund ta kthejë Sheilën, por se duhet të ketë llogaridhënie.
Mickens njihej si Cash Cartier brenda kompanisë "IM Academy", ku tërhiqte të rinj me premtime për para të shpejta përmes një sistemi të marketingut në rrjet. Sipas prokurorisë, ai përdori imazhin e tij të pasurisë dhe suksesit për të manipuluar njerëzit, ndërsa fshihte sjelljen e dhunshme në jetën e tij private. Në një periudhë, ai fitonte deri në 20,000 dollarë në javë, megjithëse të ardhurat e tij më vonë ranë.
Prokuroria deklaroi se të akuzuarit treguan modele të sjelljes së vazhdueshme të dhunshme, ndërsa ekspertët ligjorë theksuan se për shkak të gjetjeve jo mjaftueshëm të qarta të autopsisë, nuk ishte e mundur të ngrihej një aktakuzë për vrasje.
Sheila Cuevas, siç u theksua, ishte një grua e re e suksesshme dhe e arsimuar, fituese e çmimit për studenten më të mirë dhe mbajtëse e një diplome pasuniversitare, e cila, pavarësisht mbështetjes së familjes së saj, nuk mundi të dilte nga një marrëdhënie e dhunshme. /Telegrafi/