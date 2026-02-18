Ina Aderi eliminohet nga Big Brother VIP Albania 5
E eliminuara e radhës në Big Brother VIP Albania 5 ka qenë Ina Aderi.
Rrugëtimi i Inës zgjati 38 ditë në Big Brother, ndërsa brenda lojës pati debate, përplasje si dhe krijoi një romancë me Keijsin.
Teksa Ina u largua, Kristi, i cili ka pasur debate me të, zgjodhi të mos e takonte.
“Ju përqafoj të gjithëve. Faleminderit për të gjitha momentet”, tha ajo.
Tashmë ish-konkurrentja hyri në këtë format pas një situate që kishte pasur jashtë me Keijsin.
Asaj iu publikua një klip ku po shkëmbenin puthje, pa dijeninë e Stelinës, e cila veçse nisi një histori me Keijsin.
Këto skena u diskutuan tejet shumë dhe Ina u kryqëzua si nga banorët ashtu edhe nga publiku. /Telegrafi/
