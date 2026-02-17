Ilir Shaqiri me djalin e nipin këndojnë në Marshin për ish-krerët e UÇK-së
Këngëtari i mirënjohur shqiptar, Ilir Shaqiri, së bashku me djalin Korabin dhe nipin e tij, u kënduan ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Interpretimi i tyre ngjalli emocione të forta te qytetarët që iu bashkuan Marshit “Drejtësi, jo politikë".
Tre breza në skenë që morën gjithë vëmendjen dhe prekën me interpretimin e tyre.
Foto: YouTube
Në Prishtinë ndërkohë u mbajt protesta “Drejtësi, jo politikë”, në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë.
Ky Marsh u organizua nga platforma "Liria ka emër", ku mblodhën mijëra qytetarë në sheshet e Prishtinës.
Drejtësi, jo politikë, po kërkohet për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Marshi u hap me performancën e reperit shqiptar, Lyrical Son, i cili këndoi "Ushtria Çlirimtare".
- YouTube www.youtube.com
Krahas tij, pati edhe figura të tjera të estradës që shprehën mbështetjen e tyre me anë të pjesëmarrjes. /Telegrafi/