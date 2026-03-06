Ikona e The Beach Boys, Bruce Johnston, tërhiqet nga grupi pas 60 vjetësh
Pas gjashtë dekadash me grupin The Beach Boys, Bruce Johnston po bën një hap pas nga aktiviteti i rregullt me bandën.
Megjithatë, Johnston tha se është ende larg përfundimit të karrierës së tij muzikore.
“Është koha për pjesën e tretë të karrierës sime të gjatë muzikore!” tha Johnston për Rolling Stone. “Mund të shkruaj këngë përgjithmonë dhe mezi pres të dëgjoni atë që po vjen!!! Meqenëse talenti im kryesor përveç këndimit është shkrimi i këngëve, tani është koha të merrem seriozisht sërish me këtë”.
Muzikanti 82-vjeçar tha se faza e ardhshme e karrierës së tij do të fokusohet kryesisht në shkrimin e këngëve dhe në një angazhim të ri — mbajtjen e fjalimeve publike.
“Përveç kësaj, aktualisht po punoj për të zhvilluar një kapitull të ri në karrierën time me angazhime në fjalime publike — pjesërisht i frymëzuar nga Cary Grant, i cili shumë kohë më parë bëri një lëvizje të ngjashme pasi përfundoi karrierën e tij në film”, shpjegoi Johnston.
“Me shumë ndihmë në përgatitjen e temave për të cilat do të flas nga John Stamos, do të realizoj paraqitje dhe evente të miat. Madje mund të këndoj edhe Disney Girls (1957) dhe I Write the Songs!”
Johnston theksoi se do të vazhdojë të mbajë lidhje me grupin që ndihmoi në krijimin e tingullit karakteristik të Kalifornisë.
“Jam i emocionuar që do t’i bashkohem The Beach Boys për performanca në raste të veçanta dhe do t’ju shoh të gjithëve në Hollywood Bowl, ndërsa festojmë 250-vjetorin e kombit tonë!” vazhdoi ai. “Kjo nuk është një lamtumirë, por një ‘shihemi së shpejti’. Jam përjetësisht mirënjohës që jam pjesë e trashëgimisë muzikore të The Beach Boys.”
Johnston kështu shënon fundin e një epoke që përfshiu rreth 6,000 koncerte dhe breza të tërë fansash.
Ai iu bashkua grupit në vitin 1965, kur Brian Wilson u tërhoq nga turnetë për t’u përqendruar në punën në studio.